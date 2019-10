Frenkie de Jong wijst op 'sleutelduel': "Kan dan bijna niet meer fout gaan"

Het Nederlands elftal speelt in de komende week EK-kwalificatiewedstrijden tegen Noord-Ierland en Wit-Rusland.

De manschappen van bondscoach Ronald Koeman kunnen in die twee duels een grote stap zetten richting het EK van volgend jaar.

De Noord-Ieren staan nu nog, met een wedstrijd meer gespeeld, boven Oranje in de poule en Frenkie de Jong wijst in gesprek met Voetbal International op het belang van die interland.

"Noord-Ierland-thuis is de sleutelwedstrijd. Als we die goed afronden en we winnen in Wit-Rusland - wat we aan onze stand verplicht zijn - dan kan het bijna niet meer fout gaan", vertelt hij over de aankomende interlandweek.

Nederland neemt het donderdagavond in De Kuip op tegen Noord-Ierland, waarna zondag in Minsk de wedstrijd tegen de Wit-Russen volgt.

Oranje staat er door de overwinningen op Die Mannschaft en Estland in de afgelopen interlandperiode inmiddels goed voor en de achterstand op de gedeelde koplopers Duitsland en Noord-Ierland is daardoor teruggebracht tot drie punten.

De Jong vindt dat Nederland in de komende twee wedstrijden de volle score van zes punten moet behalen: "Alleen geldt altijd dat je het eerst wel even moet doen."

"Maar als we geconcentreerd zijn en de lijn van de laatste maanden met Oranje weten door te trekken, móéten we het afmaken. Dan hebben we qua onderling resultaat een voorsprong op Duitsland en Noord-Ierland en kwalificatie echt in eigen hand", sluit hij af.