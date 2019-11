Frenkie de Jong wijst mentor aan: "Hij heeft me veel geholpen bij Barcelona"

Frenkie de Jong gaat woensdagavond met Barcelona op jacht naar plaatsing voor de volgende ronde van de Champions League.

Bij winst tegen , dat naar Camp Nou komt, is Barça sowieso door, ziet ook De Jong. "We weten dat dit een erg belangrijke wedstrijd is", aldus de middenvelder dinsdag op de persconferentie.

De Jong kwam afgelopen zomer over van en heeft het goed naar zijn zin in Spanje. "Ik heb geen spijt dat ik voor Barça getekend heb. Ik ben erg blij om hier te zijn. Ik geniet echt van dit team, wat geweldig is. We staan bovenaan in de moeilijkste groep in de , maar we kunnen natuurlijk beter. Daar werken we ook hard voor."

Sinds zijn komst naar heeft De Jong veel steun ervaren van zijn ploeggenoten. "Wie het belangrijkst voor me is geweest? Iedereen is geweldig, maar als ik moet kiezen, noem ik Sergio Busquets. Hij heeft me veel geholpen", aldus de Nederlands international.

"Als je bij een nieuwe club komt, leer je sowieso van spelers en coaches. Ik probeer die kennis mee te nemen en toe te voegen aan mijn spel, zodat ik beter word. Ik voel me erg goed hier."

Maandag is de uitreiking van de Ballon d'Or, waarvoor De Jongs ploeggenoot Lionel Messi strijdt met Cristiano Ronaldo en Virgil van Dijk. De ex-Ajacied heeft een duidelijke favoriet. "Voor mij, en dat heb ik al vaker gezegd, is Messi de beste ter wereld. Dus ik denk dat Messi moet winnen."

"Hij heeft een fantastisch seizoen gehad, hij is momenteel de beste en ongetwijfeld een van de beste uit de geschiedenis."