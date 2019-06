Frenkie de Jong whatsappt: "Ik dacht niet: 'o shit laat hem maar wegblijven'"

Frenkie de Jong gaat komend seizoen opnieuw een poging wagen om de Champions League proberen te winnen.

Niet in het tenue van , maar in het tricot van . Op welke positie op het middenveld de Oranje-international wordt geposteerd, weet hij nog niet. "De middenlinie bij Barça is iets anders samengesteld. Toch denk ik op alle plaatsen uit de voeten te kunnen", stelt de middenvelder in gesprek met De Telegraaf .

"De keus is aan de trainer. Nee, ik heb Ernesto Valverde niet persoonlijk gesproken." De Jong erkent dat het een voordeel is als je de trainer persoonlijk kent en met hem hebt gewerkt. "Alleen zal zoiets nooit doorslaggevend zijn. Ik reken op speelminuten en moet daarvoor zelf mijn plaats afdwingen. Voor die uitdaging ben ik niet bang. Je moet overtuigd zijn van je eigen kwaliteiten anders kan je beter niet naar Barcelona gaan."



De Jong genoot ook interesse van en Paris Saint-Germain. Volgens De Telegraaf voerde hij een prima gesprek met Thomas Tuchel over een eventuele toekomst en rol in Parijs. Met Josep Guardiola sprak de middenvelder ook uitgebreid, maar desondanks koos hij toch voor Barcelona. Via WhatsApp heeft De Jong al wat contacten met nieuwe ploeggenoten. "Ze heetten me welkom en stuurden dat ze het leuk vonden."



De Jong snapt dat enkelen hem ook zullen zien als een concurrent en dat zijn komst mogelijk ten koste van hun speeltijd gaat. "Als Ajax een middenvelder kocht, dacht ik ook: misschien een concurrent voor mij. Maar ik dacht niet: 'o shit laat hem maar wegblijven'. Je moet het zelf laten zien en zo goed spelen dat iedere trainer je opstelt."