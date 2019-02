Frenkie de Jong: "We gaan niet beter voetballen als er gefloten wordt"

Ajax won zondagmiddag in eigen huis uiteindelijk met 5-0 van NAC Breda.

Maar de Amsterdammers moesten wel even geduld tonen voordat de score op begon te lopen. Na een openingsfase waarin NAC meteen werd vastgezet haalde de ploeg van Erik ten Hag in de eerste helft de voet wat van het gas af en dat leidde zelfs tot een aantal goede kansen voor de bezoekers. Voordat Dusan Tadic vanaf de penaltystip voor de 1-0 kon zorgen klonk er dan ook al wat gemor op de tribunes van de Johan Cruijff ArenA.

"Daar kan ik niet zo inkomen. Als iemand een keer de bal verspeelt, kan dat gebeuren. Dan helpt het niet als er gelijk wordt gemord", begint Frenkie de Jong bij Ajax Life over de reactie van het publiek. "Als het gefluit dan begint, gaan we daar niet beter van voetballen. Het is frustratie, dat snap ik ook wel. Ik stond na de 1-0 zelf ook van 'hèhè' in plaats van dat er sprake was van dolle vreugde."



Doelman André Onana was bovendien na het geven van een ongelukkige bal onderwerp van gesprek. De Jong vindt echter dat de kritiek op de Kameroener overdreven is: "Dat vind ik zo'n onzin! Onana levert die bal niet in. Dan hoor je mensen van alles roepen, ik denk dan: hou je mond dicht... Hij geeft die bal gewoon prima en NAC had die bal helemaal niet", is hij duidelijk



Ajax loopt door de ruime overwinning op NAC twee punten in op koploper PSV, dat zelf zaterdagavond niet verder kwam dan een 2-2 gelijkspel tegen sc Heerenveen. Hoewel de achterstand op de Eindhovenaren nu terug is gebracht tot vier punten, wil De Jong niet op de zaken vooruitlopen: "We moeten niet bezig zijn met PSV of er iets over zeggen, dat motiveert alleen maar. We moeten op onszelf focussen. Goed spelen, winnen, dan zien we het wel."