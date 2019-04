"Frenkie de Jong was elke bal kwijt, hij zet hem dan aan tot herstel"

Danny Blind is verheugd met de prestaties van Ajax in de Champions League.

De oud-voetballer, die met de Amsterdamse club in 1995 het miljardenbal wist te winnen, kijkt met trots naar zoon Daley Blind, die afgelopen dinsdag tegen (1-2) een zeer sterke wedstrijd speelde. Blind senior ziet veel gelijkenissen tussen hem en zijn zoon.

"In de eerste zeven, acht minuten was Frenkie de Jong elke bal kwijt", analyseert de oud-international in gesprek met het Algemeen Dagblad het duel met Juventus. "Daley zet hem dan aan tot herstel. In de tweede helft attendeerde hij de staf erop dat Daley Sinkgraven er doorheen zat. Het gaat niet meer, kom op met je wissel, trainer . Als je dat tijdig kunt aangeven, heeft iedereen daar baat bij."



"In dat soort dingen zie ik hem nog steeds groeien. Het tekent zijn volwassenheid", aldus Blind, die ook bepaalde voetbalkwaliteiten ziet terugkomen bij zijn zoon. "Ik moet zeggen: ik zie de gelijkenissen steeds meer. Het spel lezen, situaties goed inschatten, dat zat er altijd al wel in. Maar in zo'n wedstrijd tegen Juventus zie ik hem echt een steunpilaar zijn voor anderen."



Blind is lovend over het huidige beleid bij . Zoon Daley en Dusan Tadic werden afgelopen zomer voor vele miljoenen euro's naar Amsterdam gehaald om voor meer stabiliteit te zorgen. Blind senior ziet dat directeuren Marc Overmars en Edwin van der Sar puik werk afleveren. "Om successen te behalen, heb je niet genoeg aan toptalenten van negentien en twintig jaar", zegt Blind in Gazet van Antwerpen .



"Je hebt ook ervaring nodig. Dan is het de kunst om de juiste spelers te vinden én hen op de leeftijd van 29, 30 jaar te laten kiezen voor Ajax, want in vergelijking met en is dat een stap terug", stelt Blind, die denkt dat Ajax in staat is om de te winnen. "Maar je moet je plek kennen. Een ploeg als is in principe beter."