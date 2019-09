"Frenkie de Jong was dit aan de fans in het Camp Nou verschuldigd"

Media in Spanje zijn eens over Frenkie de Jong: de middenvelder speelde tegen Valencia (5-2 winst) zijn beste wedstrijd in het tenue van Barcelona.

De Oranje-international gaf al snel de assist bij de openingstreffer van Ansu Fati en verscheen in de zevende minuut als doelpuntenmaker op het scorebord. Daags na de zege in het Camp Nou wordt De Jong overladen met complimenten.

"De beste wedstrijd van de Nederlander in het shirt van ", zo verzekert Sport zondag. Hij heeft voor zijn algehele optreden een acht van de grootste sportkrant van Catalonië ontvangen. "Vanaf minuut één was hij gedreven, beweeglijk en nauwkeurig in de passing. Hij bestreek een groot deel van de rechterkant. Hij gaf de assist bij de 1-0 van Ansu Fati en nam na een goede loopactie vanaf de tweede lijn de 2-0 voor zijn rekening. Hij gaf niet één foute pass. In de tweede helft was hij minder te zien, maar hij zette een doorslaggevende stap richting zijn acclimatisatie bij Barcelona. Hij kreeg applaus toen hij zijn plek aan Ivan Rakitic afstond."

Sport -journalist Toni Freiros besteedt een complete analyse aan de Oranje-international en geeft aan dat de ex-speler van onder meer een dergelijk optreden 'aan de fans in het Camp Nou was verschuldigd'. "Het was een overtuigende wedstrijd van De Jong. Hij startte vanaf de rechterkant maar hij wisselde voortdurend van positie met Arthur, de wellicht minst actieve middenvelder van de avond. De Jong blonk uit in balbezit, was gretig, wilde voor diepgang zorgen en was van zins om het anker te zijn waar zijn ploeggenoten zich aan konden optrekken", zo klinken de lovende woorden van Freiros.

"Na zijn doelpunt groeide De Jong nog meer in de wedstrijd en was hij bij alle aanvallen van Barcelona betrokken, op zoek naar ruimtes." Freiros merkt op dat de Nederlander ook op een ander gebied vooruitgang heeft geboekt. "Zodra Barcelona de bal kwijtraakte, was De Jong een van de voetballers die het meeste druk zette of hielp om de bal weer te veroveren. Dat was in zijn voorgaande wedstrijden toch een licht puntje van kritiek. Ook al lijdt het geen twijfel dat De Jong als controleur beter functioneert en meer schittert, weet hij hoe hij zich aan de wensen van Ernesto Valverde moet aanppassen."

Mundo Deportivo schrijft zondag dat iedereen 'de beste versie van de Nederlander als Culé heeft gezien'. "Hij was agressief in de balverovering, snel in de passing en nauwkeurig in de aanval. Zijn wisselwerking met Ansu Fati was veelbelovend. Het resultaat: een assist, een doelpunt en veel meer invloed op het spel." Volgens Marca 'wrijft het Camp Nou met zijn handen met De Jong'. "Hij is nu al beslissend. Hij is nu al de speler waar Barcelona 75 + 11 miljoen euro voor heeft betaald aan Ajax. Hij durfde, hij speelde verticaal, hij was brutaal, snel en zocht de combinaties op. En hij zet ook nog eens druk."

De meest verkochte sportkrant was lovender over het spel van Arthur dan Sport . "Barcelona groeide in de wedstrijd vanaf het middenveld, waar De Jong en Arthur voor het eerst als basisspelers samen speelden. Een duo voor de komende tien jaar. Prachtig om te zien hoe zij voetbal spelen! Een middenveld, met uiteraard plek voor Sergio Busquets, dat functioneert en waar vooralsnog geen plaats voor Rakitic, Arturo Vidal en Sergi Roberto is. Laat staan Carles Aleña. Een tweetal waar een nieuw kampioenselftal op kan worden gebouwd, twee voetballers die de Barcelona-taal spreken zonder in La Masia te zijn opgegroeid."