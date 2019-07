Frenkie de Jong verbaast Barcelona en meldt zich op trainingscomplex

Frenkie de Jong heeft zich van zijn goede kant laten zien. Mundo Deportivo schrijft dat hij zondag al op het trainingscomplex van Barcelona was.

De nieuwe aanwinst hoefde zich eigenlijk pas maandag voor het eerst te melden. Veertien spelers van de A-selectie ondergingen zondag de gebruikelijke medische onderzoeken.



De Jong hoeft zich niet meer medisch te laten keuren in aanloop naar de voorbereiding op komend seizoen, daar deze onderzoeken al eerder deze maand vlak voor de ondertekening van zijn contract plaatsvonden. De van overgekomen middenvelder maakte zondag kennis met zijn nieuwe ploeggenoten, trainer Ernesto Valverde en de rest van de technische staf. Catalunya Ràdio meldt dat iedereen verbaasd was over de aanwezigheid van De Jong, die verzekerde dat hij zich niet had vergist van dag.



Veertien spelers die niet aan de Copa América hadden deelgenomen moesten zich zondag melden. Ook Antoine Griezmann was van de partij. De aanvaller zal in de avonduren zijn handtekening onder een contract voor vijf seizoenen zetten en daarna aan de media worden voorgesteld. Het is de verwachting dat een woordvoerder van dan ook zal reageren op de aantijgingen van over de transfersom.



Barcelona reist later deze maand af naar Japan, waar op 23 en 27 juli oefenduels met en het Vissel Kobe van Andrés Iniesta op het programma staan. Tijdens een tournee door de Verenigde Staten zullen en de tegenstanders zijn. Op 16 augustus staat het team van Valverde op de eerste speeldag van LaLiga tegenover Athletic Club, in Bilbao.