Frenkie de Jong vanavond direct voor de leeuwen gegooid bij Barcelona

Frenkie de Jong kan vrijdagavond bij de seizoensouverture van Barcelona in LaLiga direct rekenen op een basisplaats.

De Nederlander krijgt in de uitwedstrijd tegen Athletic Club het vertrouwen van trainer Ernesto Valverde en zal in het San Mamés samen met Sergi Roberto en Carles Aleñá het middenveld van de Catalanen vormen.

De basisplaats van De Jong was door veel Spaanse media al voorspeld. De deze zomer van overgekomen middenvelder maakte een goede indruk tijdens de voorbereiding en blonk met name uit in de laatste oefenwedstrijd van , vorige week in het Michigan Stadium in de Verenigde Staten tegen .

Barcelona won met liefst 0-4 van Napoli en De Jong speelde als basisspeler een uitstekende wedstrijd. De Oranje-international heerste op het middenveld en leverde onder meer een assist bij de 0-4 van Ousmane Dembélé.

Laatstgenoemde kan vanavond overigens ook rekenen op een basisplaats, mede doordat sterspeler Lionel Messi in Barcelona is achtergebleven vanwege een kuitblessure.

Lees beneden verder

Philippe Coutinho zit niet bij de wedstrijdselectie van Barcelona: de Braziliaanse middenvelder zou hard op weg zijn naar .

Opstelling Barcelona : Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; De Jong, Sergi Roberto, Aleñá; Dembélé, Luis Suárez, Griezmann

Reserves Barcelona: Iñaki Peña, Rakitic, Busquets, Rafinha, Umtiti, Junior Firpo, Carles Pérez