Frenkie de Jong: "Sterker, het is de reden dat de bondscoach mij opstelt"

Frenkie de Jong merkt dat zijn status is veranderd bij het Nederlands elftal, waar tegenstanders zich meer en meer op hem instellen.

De 21-jarige middenvelder van en het geeft in gesprek met Voetbal International aan dat tegenstanders zich aanpassen aan het spel van De Jong en hem proberen te neutraliseren. "Hoe bekender je wordt, hoe meer ze rekening met je gaan houden", zegt de aankoop van .

De Jong merkte afgelopen november bij de interland tegen Frankrijk (2-0 winst) voor het eerst dat men hem probeerde vast te zetten. "Duitsland deed dat een paar dagen later in Gelsenkirchen ook, misschien nog wel beter dan die Fransen. En zondag (wederom tegen Duitsland, 2-3 verlies, red.) gebeurde het weer", aldus De Jong, die voelde dat Oranje er voetballend niet uitkwam.



"Maar dat lag niet alleen aan het feit dat ze mij onder druk zetten. Normaal gesproken hoeft dat ook helemaal geen probleem te zijn. Zet je mij vast, komen er andere spelers vrij. Dan val ik misschien minder op, maar wat maakt dat uit als je in principe genoeg goede spelers hebt?" De Jong vindt de verandering niet erg, omdat hij nu gedwongen wordt om slimmer te worden. Hij spreekt van een uitdaging.



"Ik speel gewoon zoals ik altijd doe en dat zorgt niet voor twijfels. Sterker: het is de reden dat de bondscoach mij opstelt. Voor mijn eerste basisplaats, uit tegen Frankrijk, zei hij: 'Ik heb je geselecteerd voor de manier waarop je bij Ajax speelt. Dus doe hier wat je daar ook doet. Eis ballen op en ga op zoek.' Dat heb ik gedaan", aldus De Jong, die Ajax voor maximaal 86 miljoen euro gaat inruilen voor Barcelona.