Frenkie de Jong staat in elftal van Barcelona met veel verrassingen

Frenkie de Jong staat zaterdag in de basis van Barcelona voor het competitieduel met Celta de Vigo.

Spaanse media verzekeren dat Ernesto Valverde zijn congé krijgt als de visite van de Galiciërs met een nederlaag wordt afgesloten. verloor een week geleden met 3-1 van en kwam tegen Slavia Praag niet verder dan een 0-0 gelijkspel.

De Jong vormt samen met Sergi Roberto en Arthur het middenveld van de Catalanen.

In de verdediging staan Nélson Semedo, Gerard Piqué, Samuel Umtiti en Junior Firpo, met Marc-André ter Stegen in het doel. Laatstgenoemde is dit keer de vervanger van Jordi Alba: de enige voetballer die wegens blessureleed niet beschikbaar is.

Umtiti neemt zodoende de plek van Clément Lenglet in, terwijl Sergi Roberto de voorkeur boven Sergio Busquets krijgt. De voorhoede wordt gevormd door Lionel Messi, Antoine Griezmann en de piepjonge Ansu Fati. De jonge aanvaller houdt zowel Luis Suárez, terug van blessureleed, als Ousmane Dembélé op de reservebank.

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Junior Firpo; Sergi Roberto, Arthur, De Jong; Messi, Griezmann en Ansu Fati.