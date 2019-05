Frenkie de Jong: "Speelronde 34, we doen het voor onze vriend"

Ajax kan woensdagavond op bezoek bij De Graafschap de landstitel in de Eredivisie definitief veiligstellen.

De Amsterdammers gaan de laatste speelronde van het seizoen in met een voorsprong van drie punten op achtervolger en een superieur doelsaldo (+84 tegenover +70), en lijken het kampioenschap zodoende zelfs bij een nederlaag niet meer mis te kunnen lopen. Het aanstaande landskampioen lijkt bij voor een groot deel in het teken te staan van Abdelhak Nouri.

Nouri liep in de zomer van 2017 tijdens een trainingskamp in Oostenrijk ernstig en blijvend hersenletsel op. De middenvelder was kind in huis bij Ajax en lijkt in gedachten nog altijd tot de spelersgroep van de Amsterdamse club te behoren. Frenkie de Jong laat woensdag, op de dag dat Ajax zich voor de 34ste keer tot landskampioen van Nederland kan kronen, via Instagram weten te denken aan Nouri, die bij Ajax het rugnummer 34 droeg.



De aankomende zomer naar vertrekkende middenvelder deelt via het sociale medium een foto van zichzelf samen met Nouri. "Vandaag is speelronde 34, mijn laatste wedstrijd in dit geweldige shirt. Laten we het doen voor onze vriend", luidt het krachtige bijschrift van De Jong. Onder anderen Donny van de Beek, Hakim Ziyech, Philippe Sandler, Ryan Babel en Javairô Dilrosun spreken in de commentsectie hun waardering uit voor de post van De Jong.



De Jong is niet de eerste Ajacied die richting het 34ste landskampioenschap van Ajax in de met zijn gedachten bij Nouri is. Ploeggenoot Donny van de Beek sprak woensdagochtend in gesprek met De Telegraaf al uit dat de naderende landstitel voor zijn boezemvriend is. "Ik heb er wel over nagedacht om tegen iets bijzonders te doen voor Appie als ik scoor of zodra we officieel kampioen zijn", zo kondigde Van de Beek al aan.