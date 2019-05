Frenkie de Jong sluit latere terugkeer 'zeker' niet uit

Frenkie de Jong speelt woensdagavond tegen De Graafschap zijn laatste officiële wedstrijd namens Ajax.

De middenvelder vertrekt na dit seizoen voor een bedrag van maximaal 86 miljoen euro naar en heeft zich voor de komende vijf jaar aan de Spaans landskampioen verbonden. De 22-jarige middenvelder laat dinsdagavond via de officiële kanalen van zijn club echter weten mogelijk in de toekomst ooit nog eens terug te zullen keren bij .

"Het is moeilijk om dat te beloven, want niemand kan in de toekomst kijken. Wat ik wel kan zeggen, is dat echt van Ajax hou, het een fantastische club vind en het heel erg ga missen. Ik sluit het niet uit, dat zeker niet", vertelt hij. De Jong maakte in september 2016 zijn officiële debuut namens de Amsterdammers en groeide daarna uit tot een belangrijke speler.



Dit seizoen reikte hij met zijn club tot de halve finales van de en zette hij met de winst van de TOTO en de landstitel een kroon op zijn periode in Amsterdam: "Ik heb een fantastische tijd gehad bij Ajax. Ik heb het vaker gezegd: ik ga elke dag met superveel plezier naar de club. De kwaliteit die we hebben, de groep die we hebben en hoe de jongens persoonlijk zijn is fantastisch."



De Jong verbond zich in januari al aan Barcelona en even gingen er geruchten rond dat zijn nieuwe club er vanuit commercieel oogpunt de voorkeur aan zou geven dat hij met 'Frenkie' op zijn rug zou gaan spelen. Zo ver lijkt het echter niet te gaan komen: "Het rugnummer is nog niet zeker. Dat is nog even afwachten. De naam wordt gewoon De Jong als het goed is."