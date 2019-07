'Frenkie de Jong overtuigt kleedkamer Barcelona vanaf de allereerste minuut'

Frenkie de Jong maakt een zeer goede indruk bij Barcelona, zo meldt Marca.

De middenvelder, die deze zomer inruilde voor de topclub uit Catalonië, ligt volgens de Spaanse sportkrant goed in de groep vanwege onder meer zijn opbeurende humeur. Jordi Cruijff stelt dat de flinke transfersom inzake De Jong van maximaal 86 miljoen euro gerechtvaardigd is.

Volgens Marca heeft de 22-jarige De Jong de kleedkamer van al overtuigd. 'Hij heeft vanaf de allereerste minuut een lach op zijn gezicht en een opbeurend humeur. Hij maakt grapjes waar het kan. Bovendien maakt hij een goede indruk met zijn beheersing van de Spaanse taal, wat ongetwijfeld helpt bij zijn integratie', zo klinkt het.



Cruijff is van mening dat Barcelona erg goede zaken heeft gedaan met het strikken van de Oranje-international. "De investering was fors, maar ik denk dat hij een erg goede aankoop is, ook voor de toekomst gezien zijn leeftijd. Hij heeft eigenschappen die hij deelt met de club en zowel de speler als de club eist hetzelfde voetbal", zegt de oud-voetballer, geciteerd door Marca.



Ook Carles Rexach en Hristo Stoichkov, voormalig topspelers van Barcelona, zijn enthousiast over De Jong. "Ik zou hem vlak voor Sergio Busquets laten spelen. Op zijn leeftijd moet hij niet vlak voor de verdediging spelen. Hij heeft ook een goed schot in zich", aldus Rexach. "Ik ben fan van De Jong", vult Stoichkov aan. "Hij is veelzijdig, is erg toegewijd en houdt het hoofd koel. Hij is een geweldige speler en zal de concurrentiestrijd op het middenveld heviger maken", aldus de oud-aanvaller.