Frenkie de Jong overladen met complimenten: "Hij speelt ander voetbal"

Frenkie de Jong moest dinsdagavond voor het eerst genoegen nemen met een rol als invaller bij Barcelona.

De middenvelder, die in de eerste vijf LaLiga-duels aan het startsignaal was verschenen, maakte in het thuisduel met (2-1 winst) na dik een uur spelen zijn opwachting als vervanger van Sergi Roberto. Hoewel hij amper een half uur binnen de lijnen stond, werd hij na afloop door de media bedolven met complimenteuze woorden.



In de optiek van Marca waren de kwaliteiten van De Jong meteen zichtbaar toen hij na 62 minuten als vervanger van Sergi Roberto binnen de lijnen kwam. "Hij maakte zijn opwachting om weer controle over de wedstrijd te krijgen. Hij had slechts een paar minuten nodig om te laten zien dat hij ander voetbal speelt." De meest verkochte sportkrant van Spanje had zo zijn bedenkingen over Sergi Roberto. "Twijfelachtig aan de bal en weinig participatie in defensief opzicht na een gele kaart voor een zware charge op Santi Cazorla. Weinig rendement in een wedstrijd waarin hij juist het voortouw had moeten nemen."



Ook Sergio Busquets komt er niet heel positief van af. "Ook weinig tot geen deelname aan de opbouw. Te veel pieken en dalen. heeft behoefte aan een betere Busquets om aan zelfvertrouwen te winnen." Marca vond Arthur 'de beste speler van de eerste helft' maar ook 'veel minder aanwezig na rust'. "Dynamisch en veel zelfvertrouwen wanneer hij aan de bal is. Zijn geweldige doelpunt is het bewijs dat hij in vorm is.' Sport deelt De Jong een zeven uit. "Zijn bijdrage is onmisbaar", zo stelt de Catalaanse krant. "Hij zorgt voor rust aan de bal, maar ook voor intensiteit, balcirculatie en ritme."



"Samen met Ansu Fati is De Jong het allerbeste nieuws voor Barcelona in de openingsfase van het seizoen. Zijn winnaarsmentaliteit zorgt ervoor dat hij essentieel is in het team van Barcelona." Sport deelt Sergi Roberto en Busquets respectievelijk een vier en een vijf uit. "Hij wist zich geen raad met de druk die Villarreal op het middenveld uitoefende", luidt de kritiek op Sergi Roberto. "Hij gaf niet thuis en viel niet op in balbezit, al valt er nooit iets aan te merken aan zijn inzet." In de optiek van de Catalanen was Vicente Iborra de reden voor het tegenvallende duel van Busquets. "Hij zorgde ervoor dat Busquets niet voor evenwichtigheid in het team kon zorgen. Na rust had hij ook moeite om zijn werk te doen."



Arthur kreeg van alle basiskrachten de hoogste beoordeling van Sport, een zeven. "Een belangrijke stap van de Braziliaan: niet alleen vanwege zijn golazo maar ook vanwege zijn constante spel van begin tot eind. Hij vervulde een leidersrol en had amper mindere momenten." Mundo Deportivo zag in het eerste half uur 'de allerbeste versie' van Busquets. "Maar daarna ging het bergafwaarts. Hij had geen antwoord op het beweeglijke spel van Cazorla." De krant wijst verder op een eerdere belofte van Arthur. "Hij gaf aan dat hij meer op doel moest schieten en meer verticale passes moest geven om bij Barcelona te slagen. Daar is hij hard mee bezig."



Mundo Deportivo constateerde eveneens dat Sergi Roberto door zijn gele kaart niet tot het uiterste kon gaan en schrijft dat 'werkelijk niets' bij de middenvelder in de tweede helft lukte. De Jong daarentegen wordt overladen met superlatieven. "Villarreal begon de controle over de wedstrijd te krijgen, tot het moment dat De Jong inviel en de krachten werden genivelleerd. Het is moeilijk om te begrijpen dat een voetballer als De Jong onderdeel uitmaakt van een rotatiesysteem." Ook AS is een dergelijke mening toebedeeld. "De Nederlander is een balsem op het middenveld. Als vervanger van Sergi Roberto zorgde hij voor zuurstof én controle over de wedstrijd."



"Javi Calleja, trainer van Villarreal, zal lijdzaam hebben toegezien hoe Frenkie de wedstrijd doodde. Zijn spectaculaire roulette en combinatie-voetbal met Fati kreeg het publiek van het Camp Nou op de banken." AS is als enige medium juist positief over Busquets en stelt zelfs dat de middenvelder 'een van de weinige spelers is die niet op de bank mag plaatsnemen'. "Alles wat hij deed had een reden, zelfs de gele kaart die hij pakte." Sergi Roberto scoorde ook bij deze krant een onvoldoende. "Zijn spel blijft voor vraagtekens zorgen. Over zijn werklust en opoffering heeft niemand twijfels, maar eenmaal in balbezit oogt hij onzeker en lijdt hij balverlies." De omschrijving van de wedstrijd van Arthur is duidelijk. "Op alle gebieden een dikke voldoende. Hij weet steeds beter hoe zijn teamgenoten spelen en hoe er voor gevaar kan worden gezorgd. Ook de Braziliaan laat weer zien dat hij eigenlijk nooit deel moet uitmaken van een rotatiesysteem."