Frenkie de Jong 'niet bezig' met veelgestelde vraag: "Ik kan veel beter"

Frenkie de Jong mag zich ook onder Quique Setién vaste basisspeler noemen bij Barcelona.

Diverse Spaanse media zijn er echter van overtuigd dat de Oranje-international nog veel beter kan dan hij momenteel laat zien en daar is De Jong het mee eens. De kranten schrijven dat hij op een verkeerde manier wordt ingezet op het middenveld, maar dat ziet De Jong anders.

De Jong had bij een controlerende rol en maakte als spelverdeler een geweldige indruk in zowel de als . Bij is Sergio Busquets al jaren de controlerende middenvelder, terwijl De Jong wat meer aanvallend speelt. In gesprek met Mundo Deportivo wordt de 22-jarige middenvelder gevraagd naar zijn rol bij Barcelona.

"Ik heb in mijn eerste maanden veel speelminuten gemaakt, dat is een goed teken in het eerste jaar. Ik ben redelijk tevreden over mijn spel, maar niet helemaal", aldus de ex-Ajacied.

"Ik weet zeker dat ik nog veel beter kan. Ik heb een aantal goede wedstrijden gespeeld, maar ik het kan nog veel beter. Maar als je als speler in een nieuw team terechtkomt, is het normaal dat je wat tijd nodig hebt om je aan te passen. Maar ik hoop dat het in de loop van het seizoen nog beter gaat."

Hoewel de speelstijlen van Ajax en Barcelona op elkaar lijken, heeft De Jong een andere rol en is het nog altijd wennen voor hem. "De filosofie van beide clubs is hetzelfde. Ze spelen allebei vanuit de ideeën van Cruijff. Maar beide teams hebben hun eigen nuances", aldus De Jong.

"In de details zitten de verschillen. We spelen niet precies op dezelfde manier, maar het idee is wel hetzelfde. Daardoor is het voor mij wat makkelijker om mezelf aan te passen."

De Jong nam dit seizoen af en toe de rol van Busquets over als controlerende middenvelder. Wanneer de Spanjaard vanuit de basis start, speelt De Jong vanaf de linker- of rechterkant. Op welke positie hij zich het beste voelt in het shirt van Barcelona?

"Die vraag krijg ik van iedereen, maar het is niet iets waar ik me mee bezighoud. Ik wil gewoon zoveel mogelijk spelen, op welke positie dat is maakt me niet zoveel uit. Als ik speel ben ik gelukkig."

Met Setién staat er sinds kort een nieuwe trainer voor de groep. "Het is duidelijk dat er verschillen zijn, maar het is niet zo dat we bijvoorbeeld van een verdedigende naar een aanvallende speelstijl gaan of andersom", vergelijkt De Jong de nieuwe coach met Ernesto Valverde.

"Ze hebben een vergelijkbare stijl. Ze gaan uit van balbezit, maar het zijn de details die wat van elkaar verschillen. Maar het is niet zo dat ze een compleet ander spel willen spelen."