"Frenkie de Jong moesten we noodgedwongen wisselen"

Ajax likt de wonden na een desastreuze avond in Almelo. Klaas Jan Huntelaar kreeg van FOX Sports de vraag waar het bij Ajax misgaat.

"Het feit dat we te weinig punten pakken na de winter. Elke wedstrijd moet je apart bekijken, maar wij moeten gewoon de duels winnen. We moeten dicht bij elkaar zijn en elkaar helpen. Dat gebeurde te weinig", aldus de routinier. De nederlaag in Almelo is in de optiek van Huntelaar niet per se erger dan in de Klassieker (6-2). "We hebben iets meer gevochten, want tegen Feyenoord hadden we een fase dat we het te makkelijk lieten lopen."



"Dat zie je nu ook aan de stand. We moeten meer duels winnen en veel meer geven, anders wordt het niets." Ajax moet ook op een andere manier kunnen voetballen als het niet lekker loopt, erkent Huntelaar. "Dan moet je vechten. We moeten de volgende wedstrijd winnen, daar begint het mee", verwees hij naar nota bene de eerste Champions League-wedstrijd tegen Real Madrid. "We zijn daartoe in staat. Waarop ik dat baseer? We hebben kwaliteit."



Frenkie de Jong werd elf minuten voor tijd vervangen door Kasper Dolberg. De middenvelder speelde niet zijn beste wedstrijd. "Frenkie hebben we noodgedwongen moeten wisselen", legde Erik ten Hag uit. "Zijn lies ging toch meer opspelen aan het einde van de wedstrijd. Toen hebben we nog Dolberg gebracht om samen met Huntelaar voorin te brengen."



Ten Hag koos een kwartier eerder ervoor om Zakaria Labyad te brengen en bijvoorbeeld David Neres op de bank te houden. "Natuurlijk hebben we overwogen om Neres te brengen. Als je achterstaat is het altijd een overweging om Neres te brengen. Maar we hebben op de bank veel spelers die iets extra's kunnen brengen. We hadden ook mensen achter de spitsen nodig, vandaar Labyad."