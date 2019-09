Frenkie de Jong merkt 'klik' met ploeggenoot: "Vanaf de eerste training"

Frenkie de Jong was zaterdagavond met een doelpunt en assist van grote waarde voor Barcelona in de wedstrijd tegen Valencia.

Mede door zijn inbreng won het team van trainer Ernesto Valverde voor eigen publiek met 5-2. De Jong speelde naar eigen zeggen zijn beste wedstrijd in het shirt van Barça, zo vertelt hij maandag in De Telegraaf.

De Oranje-international verloor geen enkele keer de bal en werd twintig minuten voor tijd onder luid applaus gewisseld voor Ivan Rakitic. De wedstrijd begon uitstekend voor De Jong. Hij stond in de tweede minuut aan de basis van de openingstreffer van Ansu Fati en maakte vijf minuten later zelf de 2-0.

"Dan zit je er gelijk lekker in. Dat was top", aldus De Jong. Na afloop van het duel tussen Duitsland en Nederland gaf de ex-Ajacied aan dat hij dwingender aanwezig moest zijn bij .

"Ik was een stuk dominanter aan de bal, waardoor dit mijn beste optreden in de competitie was. Niet dat het tot dusver heel slecht was, maar tegen was het beter."

Hoewel De Jong niet bekend staat om zijn doelpunten, is hij toch blij dat hij zijn eerste treffer heeft gemaakt. "Dat een eerste doelpunt bij de buitenwacht wel speelt, weet ik ook. Dus dan ben ik nu van het gezeur af", vervolgt De Jong, die een 'heerlijk gevoel' overhoudt aan het duel met Valencia.

"Niet omdat - zoals me werd gevraagd - dit mijn beste duel ooit zou zijn. Zeker niet, want ik mag hopen dat ik in mijn carrière weleens een hoger niveau heb gehaald. Maar op deze wedstrijd kunnen we verder bouwen als team. We hebben de potentie om er een mooi seizoen van te maken."

De Jong had tegen Valencia een passnauwkeurigheid van liefst honderd procent. "Ik hoorde het na de wedstrijd en natuurlijk heb ik liever honderd dan vijftig procent. Maar een buitenspeler of heel creatieve nummer tien zal vaker balverlies lijden. Voor mij is het iets makkelijker om hoog te scoren", stelt De Jong.

De Nederlander gaat ook in op zijn 'goede klik' met Ansu Fati. "Eigenlijk vanaf de eerste training. Het is voor iedere voetballer makkelijker om met heel goede ploeggenoten te spelen. En dat is Ansu Fati natuurlijk zeker. Maar bij Barcelona zijn er - naast Ansu - nog meer jongens een genot om mee samen te voetballen."