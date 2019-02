Frenkie de Jong looft Modric: “Moeilijk om hem onder druk te zetten“

Frenkie de Jong acht Ajax niet kansloos in het weerzien met Real Madrid in de achtste finales van de Champions League.

“Het team van trainer Erik ten Hag verloor woensdagavond voor eigen publiek met 1-2 van de titelverdediger, die zich zodoende een uitstekende uitgangspositie voor de return in het Santiago Bernabéu heeft verschaft. “Als team hebben we het goed gedaan”, oordeelde De Jong in gesprek met Ziggo Sport.

“Jammer dat dan onze goal wordt afgekeurd. Misschien valt zoiets dan gemakkelijk uit in het voordeel van de grote club, dat hebben wij ook weleens gehad“”, erkende de middenvelder. ““Maar we zijn goed doorgegaan en hebben ook daarna onze kansen gekregen. Jammer dat het geen beter resultaat heeft opgeleverd.”“ De Jong wist niet waarom de 1-0 voor Ajax werd afgekeurd. ““We zeiden wel tegen elkaar: ’'Telt ’ie niet, dan gaan we door'’.”“



De Jong geeft de moed niet op. ““In Spanje moeten we net zo spelen als we hier thuis hebben gedaan. Met durf en overtuiging. Dan is er nog niets beslist. Voor eigen publiek zal Real ook meer druk voelen.“ Hij genoot van zijn duels met Luka Modric. “Het was zeker leuk om tegenover Modric te staan. Dat motiveert extra natuurlijk. Hij is een natuurtalent en het is echt moeilijk om hem onder druk te zetten.”“



De Jong erkende dat het verschil groot was tussen zaterdag, toen Heracles Almelo met 1-0 won, en woensdagavond, ook in persoonlijk opzicht. ““Zaterdag en in die wedstrijden daarvoor was ik minder onbevangen. Er zat meer twijfel in mijn acties. Vandaag ging het inderdaad iets beter.”“