Frenkie de Jong kan nog niet imponeren: "Hij wordt wel heel erg gehypet"

Frenkie de Jong maakte afgelopen vrijdag zijn officiële debuut voor Barcelona tegen Athletic Club (1-0 verlies).

Volgens de analisten van Rondo kon de van overgekomen middenvelder niet imponeren, mede doordat Athletic Club hem in de persoon van Raúl Garcia korte mandekking gaf.

"Hij heeft wel enorme status hoor: Sergio Busquets en Ivan Rakitic op de bank, maar ook dat de tegenstander één man op hem zet", merkt Jan van Halst op.

"Ik vond hem niet zo goed spelen, heel vlak. Misschien heeft dat ermee te maken dat hij denkt: laat ik maar even rustig beginnen. Maar bij Ajax ging-ie wijzen en uitzakken, de back wegsturen. Maar dat heeft-ie nog niet, vrijdagavond in ieder geval niet."

Presentator Jack van Gelder stipt aan dat De Jong weinig aanvallende intentie toonde met het geven van bijvoorbeeld steekpasses. "Maar dat deed hij bij Ajax ook niet zo vaak", reageert Van Halst. "Daar bepaalde hij wel vaak het tempo op het middenveld. Hij bleef vrijdag wel heel vaak met de punt naar achter op het middenveld lopen."

Youri Mulder vindt dat de stemming rond De Jong wel erg positief is. "Frenkie wordt wel heel erg gehypet. Dat kan ook wel een tikje gevaarlijk zijn binnen zo'n ploeg", aldus de voormalig spits van , die zich verbaasde over de tactiek van . "Je ziet ook niet tijdens de wedstrijd dat op het moment dat het niet lukt, ze iets anders gaan proberen. Ze blijven verzanden in dat heen-en-weer geschuif."