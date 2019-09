'Frenkie de Jong is wellicht de enige speler die een beetje op mij lijkt'

Andrea Pirlo kijkt als oud-middenvelder vooral naar spelers die op het middenveld opereren en is onder de indruk van Frenkie de Jong.

De spelmaker van weleer liet eerder al optekenen dat hij het erg jammer vindt dat de international van Oranje afgelopen zomer verkoos boven .

"De nieuwe Pirlo? Er zal toch wel ergens een speler rondlopen die op mij lijkt", verklaart Pirlo dinsdag in de Italiaanse pers. "De Jong is wellicht de enige die als speler een beetje op mij lijkt."

"Miralem Pjanic is bij Juventus een zelfde soort type speler als ik, al zijn er ook duidelijk verschillen. Hij doet sommige dingen anders dan ik. Desalniettemin is hij een geweldige speler."

Pirlo stak eerder dit jaar in een interview met de Daily Mail al eens de loftrompet over De Jong. "Hij heeft de persoonlijkheid, de techniek, eigenlijk alles om op zijn positie te spelen", zei de gewezen middenvelder over de miljoenenaankoop van Barcelona.

"Het zit hem in zijn visie. Hij weet precies waar de ruimtes liggen en hoe de overige spelers lopen. De Jong is gewoon een erg goede speler."

Pirlo, die vier seizoenen het shirt van Juventus droeg, zal het uitduel met Brescia, waar hij zijn loopbaan begon, van dinsdagavond niet in het stadion bijwonen.

De voormalige wereldkampioen is namelijk bezig met zijn loopbaan als trainer en slaat de wedstrijd tussen zijn twee oude clubs daarom over. "Aan het einde van de maand begin ik met de masteropleiding, dat is de laatste stap."

"Ik ben benieuwd of het wat gaat worden. Voetbal is mijn leven, iets anders bestaat er voor mij niet."