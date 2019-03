"Frenkie de Jong is, denk ik, te goedkoop weggegaan bij Ajax"

Frenkie de Jong is bezig aan zijn laatste maanden in het shirt van Ajax.

De Amsterdamse club rondde in januari de zomerse transfer van de middenvelder naar Barcelona af, voor een bedrag van minimaal 75 miljoen euro. Aan de hand van behaalde doelstellingen van De Jong en/of Barcelona kan dit zelfs naar 86 miljoen euro oplopen. Nu Ajax in de kwartfinales van de Champions League staat en De Jong steeds meer in de schijnwerpers komt te staan, is de vraag of de Amsterdamse club wellicht beter had kunnen wachten.

"Ik denk dat Barcelona een koopje heeft binnengehaald", zo verzekert Sonny Silooy, die in de jaren negentig deel uitmaakte van het Ajax dat prijs na prijs binnen sleepte, met de winst van de Champions League in 1994/95 als hoogtepunt, in gesprek met De Telegraaf . "Als je nu ziet wat er afgelopen week allemaal is gebeurd met die spelers. Spelers die voor heel veel jaar hebben bijgetekend, zijn ook in trek. Ik ben eigenlijk benieuwd naar wat er nog overblijft dit seizoen."



"Frenkie is, denk ik, te goedkoop weggegaan”, zo oordeelt de oud-verdediger. Ajax kan bij de loting gekoppeld worden aan Barcelona. De club moet nog wel afrekenen met Olympique Lyon. In Frankrijk werd het 0-0 en volgende week is de return in Camp Nou. "Eerlijk gezegd maakt het me niet uit of we Barcelona loten", zei De Jong daarover tegen NUsport . "Welke ploeg we ook treffen, het zal een sterke ploeg zijn. Maar als wij weer met lef, durf en vertrouwen spelen, dan kunnen we het iedereen moeilijk maken."



Josep Maria Bartomeu nam na afloop van de 1-4 zege van Ajax in het Santiago Bernabéu telefonisch contact op met Ali Dursun, de zaakwaarnemer van De Jong. Op verzoek van de voorzitter van Barcelona werd de telefoon aan de middenvelder doorgegeven, zo meldde De Telegraaf afgelopen week. Bartomeu had tijdens de gesprekken met De Jong al aangegeven dat hij graag zag dat Ajax ten koste van Real Madrid, de aartsrivaal van de Catalanen, een ronde verder zag komen.