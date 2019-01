Frenkie de Jong: "Ik moet niet als een toerist naar hem gaan kijken"

Frenkie de Jong heeft gereageerd op zijn aanstaande transfer naar Barcelona.

Voor een bedrag van maximaal 86 miljoen euro maakt de middenvelder van Ajax in de zomer de overstap naar Camp Nou, zo bevestigden beide clubs woensdagavond. 'Superveel geld', erkent De Jong aan het Algemeen Dagblad . "Maar mij persoonlijk doet het niet veel. Twintig of honderdvijftig miljoen, het maakt mij niet uit."

Het kamp-De Jong sprak de afgelopen maanden met verschillende topclubs. Aanvankelijk leek de talentvolle Oranje-international te zwichten voor de avances van Paris Saint-Germain, maar Barcelona kwam net op tijd tussenbeide. De grootmacht uit LaLiga schetste een beeld dat De Jong wel beviel. "Mij is het perspectief geschetst dat ik een goede kans op een basisplek heb. Die kunnen ze natuurlijk niet garanderen", beseft hij.





"Ik zal er keihard voor moeten knokken", weet De Jong. "Kijk, Sergio Busquets staat daar op de nummer 6-positie. Het zou nogal raar zijn als ik nu gaan zeggen: 'Ik ga de beste verdedigende middenvelder even uit de basis spelen.' Ik maak me geen illusies. Bij Barcelona zien ze mij dan ook meer voor de twee andere posities op het middenveld."De Jong ziet ernaar uit om te beginnen bij Barcelona en heeft hoge verwachtingen van de samenwerking met Lionel Messi. Hij noemt het 'bijzonder' om met de wereldster in één elftal te zullen spelen. "Iedereen weet dat ik hem de beste vind. Maar het is geen doorslaggevende factor geweest. Zo werkt dat niet. Ik moet ook niet als een soort toerist naar hem gaan kijken. Ik ben straks gewoon zijn ploeggenoot."