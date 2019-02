Frenkie de Jong: "Ik ben niet iemand die het laat opnemen in zijn contract"

Frenkie de Jong speelt bij Ajax met rugnummer 21 en dat nummer hoopt hij in Barcelona te behouden.

De middenvelder zou het 'mooi' vinden als hij in Camp Nou hetzelfde rugnummer krijgt, zo vertelde hij deze week in een interview met het Alblasserwaardse weekblad Het Kontakt , maar in gesprek met FOX Sports relativeert De Jong de kwestie.

Met welk rugnummer hij gaat spelen in Barcelona, is 'helemaal geen ding', zo geeft de Ajacied aan. "Het is niet zo dat ik met een ander rugnummer veel minder of veel beter ga voetballen. Ik ben niet iemand die het laat opnemen in zijn contract. Alle kleine dingen zijn nu interessant voor mensen. Voor mij hoeft het meestal niet zo", vertelt De Jong. In het eerdere interview liet de Oranje-international weten dat kledingsponsor Nike hem graag met 'Frenkie' op de rug ziet spelen in plaats van met zijn achternaam. "Ik houd me daar niet zo mee bezig", zegt hij daar nu over.



"Ik focus me zoveel mogelijk op Ajax en dat verdient de club ook. Het zou gek zijn als ik met een andere club bezig was. En als ik er nu wat over zeg, word ik er later op teruggepakt." De Jong vertelt dat hij woensdag keek naar de bekerwedstrijd tussen Barcelona en Real Madrid (1-1) en dat hij vooral probeerde te genieten van die wedstrijd. Hij zag zichzelf nog niet op het veld staan. "Ik denk dat het besef pas komt als ik erheen ga en daar is het nog lang geen tijd voor", aldus De Jong, die zich met Ajax voorbereidt op de 'moeilijke uitwedstrijd' tegen Heracles Almelo van zaterdagavond.



"Natuurlijk wordt er al veel gesproken over de wedstrijd tegen Real Madrid (woensdag, red.), daar ontkom je niet aan, maar we zijn volledig gefocust op Heracles." Het is overigens nog onzeker of De Jong inzetbaar is in het Polman Stadion. Trainer Erik ten Hag gaf vrijdagmiddag op de persconferentie in aanloop naar de uitwedstrijd aan dat de middenvelder donderdag geblesseerd is geraakt op de training. Bruno Varela en Lisandro Magallán maken door blessures hoe dan ook geen deel uit van de wedstrijdselectie.