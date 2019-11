Frenkie de Jong hoopt: "Ik heb het daar al wel eens over met de jongens"

Het Nederlands elftal kan zich binnenkort plaatsen voor het EK van 2020.

De laatste keer dat Oranje aanwezig was op een eindtoernooi was in 2014, toen de ploeg van Louis van Gaal derde werd in Brazilië. Veel spelers van de huidige Oranje-selectie maken zich zodoende op voor hun eerste eindtoernooi, zoals Frenkie de Jong, Myron Boadu en Virgil van Dijk.

"Ik heb het daar al wel eens over met de jongens die er in 2014 voor het eerst bij waren. Blind, Wijnaldum, Cillessen. Zij zeggen: Een toernooi meemaken helpt heel erg in je ontwikkeling."

" Van 2014 weten zij al hoe mooi het kan zijn, toen groeiden ze in het toernooi", zegt de 22-jarige middenvelder van in gesprek met het Algemeen Dagblad.



Boadu beseft eveneens dat hij momenteel met spelers traint die het WK van 2014 hebben meegemaakt. De aanvaller van leert veel, ook van de spelers die destijds niet in Brazilië waren.

"Als ik Luuk de Jong zie koppen bijvoorbeeld, zijn timing, de techniek, dan is dat mooi om te zien. En ook mooi: bij Oranje kom je ook in een spitsenhistorie, hè. Patrick Kluivert, Robin van Persie..."



Van Dijk, in 2014 actief voor Celtic, volgde het WK in Brazilië op de voet. "Sommige jongens van Oranje kende ik al wel als ploeggenoot van de trainingen."

"Want ik had een keer stage gelopen onder Van Gaal. Naar de WK-wedstrijden keek ik die zomer als supporter. Deels op vakantie, deels met vrienden in Nederland."

"Nee, op fanpleinen ben ik nooit geweest, en van de oranje mutsen ben ik ook niet zo. Maar het was geweldig om te zien dat ze het zo goed deden", besluit de stopper van .