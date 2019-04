Frenkie de Jong: "Het voelt zelfs als een kleine vakantie voor ons"

Ajax won dinsdagavond met 4-2 van Vitesse, waardoor de Amsterdammers de landstitel voor het grijpen hebben.

De ploeg van Erik ten Hag moest in de tweede helft twee keer een tegentreffer incasseren tegen de Arnhemmers, iets waar Frenkie de Jong van baalt. "Dan maak je de 4-1 en dan ligt-ie een minuut later er alweer in", aldus de middenvelder na afloop.

"Heel onnodig, dat was wel balen", vervolgt De Jong in gesprek met Voetbal International. "Wij moeten nu naar onszelf blijven kijken en de wedstrijden winnen. Het leeft al een tijdje, maar hoe dichterbij het komt, hoe meer het gaat leven. Dat is alleen maar mooi." De eerstvolgende wedstrijd van in de competitie is op 12 mei tegen , waarna enkele dagen later volgt.



Door de -verplichtingen van Ajax besloot de KNVB de voorlaatste speelronde te verplaatsen naar 15 mei. Zodoende is de confrontatie met op dinsdag 30 april het eerstvolgende duel voor de Amsterdammers. "Een weekje vrij lekker? Ja, zeker. Het voelt zelfs als een kleine vakantie voor ons."



De Jong verwacht pittige duels met de Londenaren. "Het is een hele goede ploeg. Ze spelen goed voetbal en zijn goed georganiseerd. Dat er veel ex-Ajacieden spelen? Voor mij is dat niet extra speciaal, want ik ken die jongens niet persoonlijk. Het is wel leuk voor de fans en voor enkele medespelers. Maar voor mij is het niet speciaal."