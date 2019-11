Frenkie de Jong: "Een moeilijke keus, dus ik laat het maar aan de trainer over"

Frenkie de Jong en Georginio Wijnaldum lijken op het middenveld van het Nederlands elftal verzekerd van een basisplaats.

Voor de derde positie op het middenrif is echter nog geen vaste waarde gevonden. Bondscoach Ronald Koeman koos in de afgelopen interlandperiodes afwisselend voor Davy Pröpper, Marten de Roon en Donny van de Beek op die plek en moet ook voor de laatste twee EK-kwalificatiewedstrijden tegen Noord-Ierland en Estland weer knopen doorhakken. De Jong geeft in gesprek met FOX Sports aan in ieder geval geen voorkeur te hebben.

"Nee, ik heb wel vaak gezegd dat ik het wel prima vind als ik er zelf in sta. Het is niet aan mij", glimlacht hij. Koeman gaf in het verleden al eens aan dat De Jong beter uit de verf komt als hij De Roon naast zich heeft staan, maar zelf heeft de middenvelder van dit idee niet per se: "We hebben hier zoveel kwaliteit en alle jongens hebben hun eigen ding dat in hun voordeel spreekt."

"Ik zou het in ieder geval een moeilijke keus vinden, dus ik laat het maar aan de trainer over", gaat hij verder. Of hij die keus voor zichzelf heeft gemaakt laat hij dan ook in het midden: "Ik heb er ook nog niet goed genoeg over nagedacht om daar een antwoord op te hebben."

Oranje heeft de komende week de kans om zich definitief voor het EK te plaatsen en het staat er goed voor. De equipe van Koeman gaat momenteel met vijftien punten op basis van onderling resultaat boven Duitsland aan kop in Groep C, terwijl nummer drie Noord-Ierland drie punten minder heeft.

"Het is een belangrijke week en we kunnen ons plaatsen. Het is wel een tijdje geleden dat Oranje zich heeft geplaatst voor het eindtoernooi, het kan een hele mooie week worden", vervolgt De Jong.

De middenvelder gaat in de laatste twee wedstrijden voor het maximale resultaat en wil geen genoegen nemen met een gelijkspel tegen de Noord-Ieren: "Als je twee keer wint word je eerste in de poule en ben je ook groepshoofd op het EK waarschijnlijk, dus beter twee keer winnen." Oranje treft Noord-Ierland zaterdagavond op Windsor Park in Belfast. De laatste wedstrijd tegen Estland staat dinsdagavond in de Johan Cruijff ArenA op het programma.