Frenkie de Jong duikt op bij voetbalschool in Tanzania: "Echt niet verwacht"

Frenkie de Jong geniet momenteel van zijn vakantie in Tanzania.

Deze week plaatste de -aankoop een foto op Instagram waarop hij te zien was op een voetbalschool in Tanzania. Hij was daar op uitnodiging van Daan Zwierink, een Nederlandse student van het ROC van Twente. Zwierink zag op sociale media dat de Oranje-international in de buurt was en nodigde hem via Instagram uit. Een dag later meldde De Jong zich. "Dit had ik echt niet verwacht", aldus Zwierink tegen het Algemeen Dagblad .

Zwierink loopt twee maanden als stagiair mee op een voetbalschool, die zich richt op de armste bevolking van Tanzania. In zijn laatste week stuurde hij De Jong een uitnodiging. "Ik kwam per toeval de foto tegen van Frenkie en zag dat hij in de buurt van Arusha was. Ik herkende het gebied op de foto. Ik twijfelde geen moment om het uit te nodigen. Ik plaatste een reactie onder de foto. Wie niet waagt, wie niet wint", zo dacht Zwierink. "Niet veel later gaf hij een like op mijn reactie, maar dat hij echt zou komen wist ik toen nog niet."



Een dag later was Zwierink niet aanwezig op de voetbalschool toen hij een berichtje kreeg van een andere trainer. Tot zijn verbazing kreeg de student te horen dat De Jong op bezoek was. "Ik was op een andere locatie en kon het helaas niet meer redden. Balen, maar ook niet meer dan dat. Ik vind het hartstikke mooi dat hij de tijd heeft genomen om even langs te komen op de school. Hij heeft een rondleiding gekregen, is met iedereen op de foto gegaan en heeft even een balletje getrapt. Zijn komst heeft veel indruk gemaakt bij de kinderen."