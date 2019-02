Frenkie de Jong door blessure onzeker voor duel met Heracles

Frenkie de Jong is een groot vraagteken bij Ajax voor het meespelen tegen Heracles Almelo zaterdagavond.

Trainer Erik ten Hag gaf vrijdagmiddag op de persconferentie in aanloop naar de uitwedstrijd aan dat de middenvelder donderdag geblesseerd is geraakt op de training. Bruno Varela en Lisandro Magallán maken door blessures hoe dan ook geen deel uit van de wedstrijdselectie.

Ten Hag verklaarde vrijdag dat De Jong een dag eerder op de training was uitgestapt. Waar hij last van heeft? "De adductor", aldus de trainer, die geen enkel risico wil nemen met de middenvelder. "Ik neem nooit risico's met spelers. Vanmiddag traint hij mee. We gaan kijken hoe het zich ontwikkelt op de training en wachten de reactie zaterdag af. Als hij fit is, gaat hij spelen."



Magallán raakte na de wedstrijd tegen Feyenoord geblesseerd en ontbrak tegen VVV-Venlo. Varela zat afgelopen zaterdag voor het eerst op de bank in de Johan Cruijff ArenA, maar heeft nu last van een blessure aan zijn bovenbeen. Noussair Mazraoui ontbrak tegen VVV, maar is op de weg terug. "Hij heeft gisteren meegetraind. Vandaag traint hij weer mee en als dat goed gaat is hij morgen beschikbaar", aldus Ten Hag.