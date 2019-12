Frenkie de Jong: "De Nederlandse Clásico heeft niet zo'n impact als hier"

Frenkie de Jong wordt woensdagavond aan de aftrap verwacht in zijn eerste Clásico, de kraker tussen Barcelona en Real Madrid.

In aanloop naar de midweekse wedstrijd kijkt de Oranje-international uit naar de ontmoeting met de rivaal, waarbij zijn gedachten voor even terug gaan naar vorig seizoen. Toen slaagde De Jong er met in om de Koninklijke uit te schakelen in de achtste finales van de .



"De wedstrijd van vorig seizoen met Ajax was erg speciaal", vertelt De Jong op de clubwebsite van . "Maar het gaat nu om een andere wedstrijd met een ander team, dus het zal anders zijn. Ik kijk erg uit naar mijn eerste Clásico."

"Ik heb ze altijd op televisie gevolgd en degene waarvan ik het meest genoot was de 5-0 in het Camp Nou. Voetballen tegen is altijd speciaal. Mijn familie komt kijken en ik weet zeker dat zij een spectaculaire sfeer gaan meemaken."



"Twee van de beste teams ter wereld staan tegenover elkaar op het veld", vervolgt De Jong. "We gaan proberen om het duel te domineren, zoals we dat altijd doen. Ik heb geen idee hoe zij de wedstrijd benaderen, maar wij zullen alles hetzelfde doen zoals we dat altijd doen: spelen op balbezit, veel kansen creëren en de fans van Barça laten genieten. Het gaat gelijk op in de competitie en dat is alleen maar goed, want dat zorgt voor meer spanning."



Op weg naar de topper van woensdagavond denkt De Jong terug aan het duel op dinsdagavond 5 maart tussen Real Madrid en Ajax. De Amsterdammers wonnen ruim door goals van Hakim Ziyech, David Neres, Dusan Tadic en Lasse Schöne. "Dat was een zeer speciale wedstrijd voor ons", vertelt De Jong.

"De wedstrijd in het Santiago Bernabéu was misschien wel de beste wedstrijd die we gespeeld hebben. Het was een verrassing voor iedereen die de wedstrijd volgde. 1-4 winnen in hun stadion en ze uitschakelen met goed voetbal... Ik bewaar goede herinneringen aan die wedstrijd."



"In Nederland hebben we ook een Clásico", vervolgt De Jong, doelend op de wedstrijden tussen Ajax en . "Het heeft niet zo'n impact als hier, maar in Nederland heeft iedereen het erover. De sfeer is anders dan in andere wedstrijden. Je voelt de spanning in het stadion. Dit zijn de wedstrijden die je als voetballer wilt spelen."



Net zoals de Spaanse en Nederlandse klassiekers niet zijn te vergelijken, is het niveau van beide competities volgens De Jong ook niet vergelijkbaar. "Het niveau van de Spaanse competitie is veel hoger dan de Nederlandse", stelt De Jong. "Hier proberen bijvoorbeeld de meeste teams van achteruit op te bouwen, dat is daar anders. De rivalen zijn hier ook sterker."

De wedstrijd tussen Barcelona en Real Madrid begint woensdagavond om 20:00 uur.