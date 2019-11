Frenkie de Jong - de droomaankoop van Barcelona

De Nederlander speelt nu ruim drie maanden bij de club en hij is een van de spelers met de meeste minuten en hij wordt bijna nooit gewisseld.

Toen zich afgelopen januari bij hem meldde, kostte het hen niet veel moeite om hem te overtuigen. Frenkie de Jong wilde namelijk al sinds zijn jeugd bij het Barcelona van Lionel Messi spelen. Hij was pas zes jaar oud toen de Argentijn zijn debuut maakte bij de Catalaanse grootmacht en hij groeide op door naar hem te kijken op tv en droomde dat ze ooit samen zouden spelen. Zijn wens is uitgekomen.

Bijna twintigduizend mensen waren aanwezig bij zijn presentatie en op 16 augustus was hij voor het eerst te bewonderen in een officiële wedstrijd van de club tijdens de 1-0 nederlaag tegen Athletic Club in San Mamés. Hij is sindsdien niet uit het elftal verdwenen en maakte minuten in elke wedstrijd.

Het is iets dat de onmisbare Gerard Piqué niet eens kan zeggen, die de thuiszege op aan zich voorbij moest laten gaan als gevolg van een schorsing. Toch is de centrale verdediger, samen met Marc-André Ter Stegen, de enige speler die meer minuten heeft gemaakt dan de Nederlander.

In tegenstelling tot Arthur Melo, die niet vaak een volledige wedstrijd speelde, is De Jong slechts vier keer vervangen in zijn zestien optredens en in de enige wedstrijd die hij op de bank begon, kreeg hij uiteindelijk een half uur speeltijd. Met andere woorden, hij is de meest onaantastbare veldspeler in de ploeg.

Het is verrassend voor een speler die pas drie maanden onderdeel uitmaakt van het team. Sinds zijn eerste dag werkt hij echter nauw samen met Sergio Busquets, van wie hij alles leert over het spel van Barça.

Ernesto Valverde wijst erop dat "hij om de vraagt en wil leren, hij is erg nieuwsgierig." Voor de voorzitter, Josep Mario Bartomeu, zal de middenvelder "een tijdperk in Barcelona markeren" en de Nederlander werkt eraan. Op dit moment is zijn passnauwkeurigheid 92,3%, de tweede hoogste in de competitie, waar alleen Toni Kroos in dat opzicht beter presteert.

De Jong valt ook op een gebied dat hiermee samenhangt. De middenvelder is de speler van Barcelona met de meeste passes op de helft van de tegenstander, met tot dusver 595 passes. De speler die het dichtst bij hem in de buurt komt is Nélson Semedo, maar met 447 passes ver van hem verwijderd is.

De Jong is de speler die zorgt voor de opbouw, maar ook verdedigend zijn mannetje staat. Met 85 balveroveringen staat hij op de vierde plek in het team op dat gebied, achter Ter Stegen, Piqué en Busquets.

Hij weet zelfs wat het is om doelpunten te maken voor de Blaugrana. Hij maakte zijn eerste, en tot dusver enige doelpunt, voor de club twee maanden geleden tegen . Allereerst stelde hij Ansu Fati in staat om al na twee minuten de score te openen en vijf minuten later gebeurde precies het tegenovergestelde toen Fati De Jong bediende bij de 2-0.

Een handvol wedstrijden was genoeg voor De Jong om Ivan Rakitic te doen vergeten, die tot vorig seizoen een onmisbare schakel was op het middenveld van Barcelona. De Kroaat heeft de club zoveel gegeven, maar niemand heeft het op dit moment nog over hem. Het beste is dat het De Jong-tijdperk nog maar net begonnen is.