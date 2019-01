'Frenkie de Jong bereikt persoonlijk akkoord met Barcelona'

Niets lijkt een transfer van Frenkie de Jong naar Barcelona meer in de weg te kunnen staan. Hij heeft een persoonlijk akkoord bereikt met de club.

Volgens De Telegraaf gaat de middenvelder van Ajax een contract voor vijf seizoenen ondertekenen en houdt de deal in dat hij in de zomer dus naar het Camp Nou vertrekt. Beide clubs hopen de transfer later op de woensdag wereldkundig te maken, aldus het medium.

Er doen verschillende lezingen de ronde over de transfersom, maar De Telegraaf gaat uit van een bedrag tussen de 82 en 90 miljoen euro. Mundo Deportivo bijvoorbeeld schreef woensdag dat het gaat om een vast bedrag van 86 miljoen exclusief 4 miljoen aan variabelen. De clubs zullen de details later bekendmaken en dat De Jong de duurste Nederlandse voetballer aller tijden wordt, dat lijkt inmiddels wel vast te staan.

In december wist De Telegraaf nog te melden dat de vijfvoudig international van Oranje voor een bedrag van 75 miljoen euro naar Paris Saint-Germain zou verkassen. De krant kwam hier echter op terug en meldde anderhalve maand later dat de toekomst van de middenvelder bij Barcelona lag. De Jong zal in Spanje uitgroeien tot multimiljonair.

Goal kan bevestigen dat De Jong zo'n zestien miljoen euro per jaar gaat verdienen, wat een stijlbreuk is met het gebruikelijke salarisbeleid voor jonge spelers. De Jong heeft zich laten overhalen na gesprekken met een topdelegatie van Barcelona, bestaande uit voorzitter Josep María Bartomeu, sportief directeur Pep Segura en de bestuursleden Éric Abidal en Ramón Planes.