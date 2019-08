Frenkie de Jong bekroont superseizoen met individuele prijs

Frenkie de Jong heeft donderdagavond bij de Champions League-loting de prijs voor beste middenvelder van het vorige seizoen gekregen.

De speler van , vorig jaar actief voor , bleef daarmee Jordan Henderson en Christian Eriksen voor, die ook in de race waren voor de individuele verkiezing.

"Het was een geweldige reis voor ons als ploeg", reageert De Jong op het podium in Monaco op zijn uitverkiezing. "We hadden veel getalenteerde spelers met veel kwaliteiten. Als je ons dan combineert, dan komen er mooie resultaten uit voort", zegt de middenvelder in de reactie op de vraag naar de sleutel van het succes van Ajax .

Ajax kende, mede onder aanvoering van De Jong, een zeer succesvolle -campagne, die gestopt werd in de halve finale tegen . De Jong had concurrentie van twee finalisten, want Henderson ( ) en Eriksen (Tottenham) stonden op 1 juni tegenover elkaar in de eindstrijd.

De Jong is niet de eerste Nederlander die de prijs voor beste middenvelder in de wacht sleept: eerder werden ook Clarence Seedorf (2006/07) en Wesley Sneijder (2009/10) verkozen.

De prijs voor beste speler per linie wordt weer uitgereikt sinds het seizoen 2016/17, nadat de UEFA in 2011 was gestopt met de award.