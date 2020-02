Frenkie de Jong baalt van loting Ajax en geeft fikse waarschuwing af

Ajax neemt het donderdagavond op tegen Getafe in het kader van de Europa League.

De Spaanse club maakt dit seizoen indruk en staat met een derde plek hoog op de ranglijst in LaLiga. Frenkie de Jong stelt dat zijn oude ploeg het zwaar gaat krijgen tegen .

Afgelopen zaterdag wist de middenvelder met nipt met 2-1 te winnen van de formatie van José Bordalás.

"Getafe is écht een goede ploeg, ik denk dat het de zwaarste tegenstander is die kon loten", zegt De Jong in gesprek met het Algemeen Dagblad.

"Je onderschat Getafe snel omdat de club van naam geen Barcelona, Real of Atlético is, maar ook geen of , en omdat men geen grote sterren heeft. Maar Getafe staat niet voor niets derde in Spanje."

De Jong weet dat Getafe goed druk kan zetten. De ex-Ajacied stelt dat de ploeg heel agressief speelt en goed georganiseerd is. "Ze zijn fysiek ook heel sterk, conditioneel supergoed, ze gáán maar door", aldus de Oranje-international.

"Het is niet zo dat ze je hard schoppen, maar als je onder hun druk uitkomt en er net langs bent, tikken ze je aan, maken ze zo'n overtreding die net geen geel is. Ze houden het spel op, halen de snelheid uit je aanval."

De Jong baalt nog altijd dat Ajax zich niet heeft weten te kwalificeren voor de volgende ronde van de . De middenvelder vindt Ajax nog steeds een sterke ploeg hebben.

"Ik zei het aanvankelijk ook tegen de jongens hier, bij Barça: Ajax komt weer in de halve finale van de Champions League. Ik had Ajax het liefst zo laat mogelijk getroffen, want we zouden het écht moeilijk tegen de ploeg hebben gekregen."