Frenkie de Jong als een van de grote voorbeelden van begeerde Braziliaan

Bruno Guimarães kan zijn loopbaan vervolgen in een van de topcompetities in Europa.

De 22-jarige middenvelder is in verschillende buitenlandse media al gelinkt aan onder meer , en . Guimarães, met een verbintenis tot 31 december 2021 bij Athletico Paranaense, wel echter een weloverwogen keuze maken wat betreft de volgende stap in zijn nog prille loopbaan.

In een interview met Globo Esporte geeft de jonge middenvelder aan dat hij als jeugdspeler enorm opkeek tegen Ronaldinho en Andrés Iniesta, die jarenlang een hoofdrol vertolkten bij . De begeerde Braziliaan kijkt nog steeds met veel interesse naar de Catalaanse grootmacht, met Frenkie de Jong als zijn favoriet.

Daarnaast behoren Toni Kroos en Luka Modric ( ) en -middenvelder Kevin de Bruyne tot zijn voorbeelden.

Paranaense wil Guimarães niet zomaar laten gaan en zet naar verluidt in op een transfersom van 25 miljoen euro, met daarbij ook een doorverkooppercentage voor toekomstige transfers. De Braziliaanse jeugdinternational kijkt vooral naar het sportieve plaatje. "Ik wil naar een club waar ik progressie kan boeken, voor de prijzen kan spelen en veel kan leren. Het moet een club zijn waar ik een ontwikkeling kan doormaken."

Guimarães is momenteel met Brazilië Onder-23 in voorbereiding op de wedstrijd tegen de leeftijdsgenoten van Uruguay. Beide landen gaan aan kop in de kwalificatiegroep voor de Olympische Spelen in Tokio van later dit jaar. Aan de poule doen verder ook Bolivia, Paraguay en Peru mee. De eerst twee landen kwalificeren zich automatisch voor het Olympische voetbaltoernooi in Japan.