Freek Jansen neemt bezorgdheid weg in aanloop naar cruciaal duel van Ajax

Noussair Mazraoui viel dinsdag geblesseerd uit in het kwalificatieduel van Marokko met Burundi (0-3 zege).

De schade bij de rechtervleugelverdediger lijkt echter alleszins mee te vallen. Verslaggever Freek Jansen van het Algemeen Dagblad verwacht dat Mazraoui op tijd fit zal zijn voor de belangrijke -wedstrijd van volgende week op bezoek bij OSC.

Mazraoui beleefde dinsdag tegen Burundi aanvankelijk een positieve middag. De rechtsback nam in de eerste helft namelijk de openingstreffer van de Marokkanen voor zijn rekening en noteerde daarmee het eerste interlanddoelpunt uit zijn carrière.

Een klein kwartier na rust ging het echter mis voor de Ajacied: hij kwam verkeerd terecht na een luchtduel en moest de strijd direct staken met op het eerste oog een knieblessure.

Bij werd direct gevreesd voor een langdurige afwezigheid van Mazraoui, die de laatste weken juist in goede vorm verkeerde en de concurrentiestrijd gewonnen leek te hebben van Sergiño Dest.

Jansen verzekert woensdag in de Pantelic Podcast echter dat de Amsterdamse club opgelucht kan ademhalen. "Ik heb contact met hem gehad. Het viel alles mee", aldus Jansen, die verwacht dat Mazraoui tegen Lille gewoon kan spelen.

Het Champions League-duel met Lille van volgende week woensdag is voor Ajax zeer belangrijk. De Amsterdammers hielden slechts één punt over aan de twee wedstrijden tegen , waardoor de spanning in Groep H te snijden is.

Ajax, Chelsea en hebben alle zeven punten met nog twee duels voor de boeg. Aanstaande zaterdag speelt het team van Erik ten Hag in de nog wel eerst thuis tegen .