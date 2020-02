Fred verbijstert Engeland met kritisch interview over selectie Man United

Fred heeft veel stof doen opwaaien in Engeland.

De middenvelder van was tijdens een interview met De Sola kritisch op de mentaliteit van de selectie van the Red Devils en gaf aan dat meerdere spelers een andere houding moesten aannemen.

"We moeten als groep flink verbeteren", zo begon Fred zijn relaas. "Onze spelersgroep ontbreekt het aan de 'we-blijven-elkaar-door-dik-en-dun-steunen-mentaliteit'. We hebben veel problemen", aldus de 26-jarige middenvelder.

"Er zijn altijd wel wat discussies in de groep en ja, er is ook sprake van een beetje ijdelheid. Maar dat is bij de meeste selecties het geval. We moeten het nu stoppen."

"We moeten minder praten in de kleedkamer en meer rennen op het veld. Pas als iedereen hetzelfde doel voor ogen heeft, kunnen we vooruit."

"We moeten allemaal op dezelfde bladzijde zitten, maar nu hebben enkele spelers andere doelstellingen. Er zijn spelers die de problemen in hun eentje willen oplossen en dat is verkeerd."

De woorden van Fred kunnen worden vertaald als kritiek op Ole Gunnar Solskjaer, maar de middenvelder benadrukte dat de manager geen blaam treft.

"Hij is een goed persoon en een goede trainer", stelde Fred, die in de zomer van 2018 overkwam van Shakhtar Donetsk.

"Hij is nog een jonge coach en zal ook groeien en verbeteren. Hij zal ons zeker op weg helpen."