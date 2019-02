Fred Rutten krijgt beschikking over Everton-aankoop van 28 miljoen euro

Everton en RSC Anderlecht hebben een akkoord bereikt over Yannick Bolasie. Hij hoopt zijn carrière in Brussel weer op gang te krijgen.

De aanvaller wordt voor de rest van het seizoen uitgeleend aan de Belgische club, waar Fred Rutten voor de selectie staat. Bolasie, 29 jaar, kwam het afgelopen half jaar al elders op huurbasis uit: hij vertrok eerder deze maand bij zijn tijdelijke werkgever Aston Villa.

"We zijn erg blij met de komst van Yannick Bolasie. Zijn kwaliteiten staan buiten kijf. We zijn ervan overtuigd dat hij een grote meerwaarde zal betekenen voor de rest van het seizoen", vertelt sportief directeur Michael Verschueren op de clubsite van Anderlecht. Bolasie hoopt in Brussel de continuïteit te krijgen waar het in het tricot van Aston Villa aan ontbrak: bij de club uit Birmingham schommelde hij tussen bank en basis.



Everton hoopt nog altijd dat Bolasie weer enigszins de oude wordt. De Merseyside-club maakte medio 2016 immers bijna dertig miljoen euro over aan Crystal Palace over. Enkele maanden later sloeg het noodlot echter toe: een forse knieblessure hield de geboren Fransman een jaar aan de kant, tot december 2017.



Bolasie kwam in de tweede seizoenshelft van 2017/18 tot zestien Premier League-duels, maar beide partijen kozen ervoor om in te stemmen met een huurvoorstel van Aston Villa. Nu biedt Anderlecht uitkomst voor club en speler, wiens contract op Goodison Park nog tot medio 2021 doorloopt.