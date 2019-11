Fraser spreekt van 'racisme-hype': "Ik wil het wel eens zien over drie weken"

Sparta Rotterdam-trainer Henk Fraser onthield zich deze week van commentaar op het racisme richting Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira.

Waar het incident in Den Bosch onderwerp van gesprek was, ging Fraser er bewust niet op in. Hij vindt het goed dat clubs uit de en dit weekend stilstaan bij racisme, maar vraagt zich af wat voor effect het daadwerkelijk heeft.

Fraser kreeg deze week meerdere aanvragen voor interviews, maar had hier geen trek in. "Ik heb nergens op gereageerd", reageert Fraser in gesprek met RTV Rijnmond. Hij vindt dat de bal niet bij de voetbalclubs ligt. "Ik vind dit een maatschappelijk probleem en het is aan politici en justitie om de kar te trekken. En wij kunnen daar als voetballerij een belangrijk aandeel in hebben, maar dit is de juiste volgorde."

"Ik heb ook niet gereageerd omdat het overkwam als een hype, dat kan ik niet ontkennen", vervolgt Fraser. "Ik wil het wel eens zien over drie à vier weken, hoe het er dan voor staat."

"Ik las al dat het moeilijk is om die mensen aan te pakken of te bestraffen, dus wat gaat er veranderen? Ik ben iets pessimistischer. Het is een goede stap (de actie van de betaald voetbalclubs om in de eerste minuut niet te voetballen, red.), maar laten we zien waar het toe leidt."

Dit speelweekend is in alle stadions in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie een gezamenlijk statement te zien. Met de boodscap 'Racisme? Dan voetballen we niet!' laten de clubs hun afkeer tegen discriminatie en kwetsende spreekkoren op de tribunes merken.

Spelers van alle wedstrijden komen in de eerste minuut na de aftrap niet in actie, terwijl de boodschap op de reclameborden en videoschermen in het stadion verschijnt.