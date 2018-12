Fraser droomt van Feyenoord: "Het moment moet passen"

Henk Fraser koestert nog steeds de wens om ooit als trainer terug te keren bij zijn voormalige club Feyenoord.

Fraser kwam als verdediger negen seizoenen uit voor Feyenoord en in die periode groeide hij uit tot een publieksfavoriet. Hij werd met de club twee keer kampioen, won viermaal de KNVB Beker, pakte de Johan Cruijff Schaal en na zijn loopbaan ging hij als jeugdtrainer aan de slag bij de Rotterdammers.



De 52-jarige Fraser stond op eigen benen bij ADO Den Haag en Vitesse en sinds afgelopen zomer staat hij voor de groep bij Sparta Rotterdam. “"Laat ik voorop stellen dat er geen sprake is van zagen aan de stoelpoten van Giovanni van Bronckhorst. Als ik hierover spreek, dan praat ik over ambitie"”, aldus Fraser tegenover RTV Rijnmond .



"“Doelstelling, dat zou al te ver gaan. Maar ik heb de ambitie om het maximale uit mijn mogelijkheden te halen. Feyenoord is weer een stap hoger, maar ik besef heel goed dat je van veel factoren afhankelijk bent”", vervolgt Fraser, die bij Feyenoord onder meer de Onder-19 trainde.



“"Het moment moet passen, voor Feyenoord en voor mij. Misschien komt dat moment er nooit. En je moet de gunfactor hebben. Maar iedereen heeft ambities en dromen, en dit is er zeker één van mij.”" Fraser staat met Sparta op de derde plaats in de Keuken Kampioen Divisie en hij heeft er nog een contract tot de zomer van 2020.