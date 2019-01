Franse spelersbond: "PSG heeft het recht niet om Rabiot uit te sluiten"

Adrien Rabiot wordt verkeerd behandeld door Paris Saint-Germain. Dat zegt Stéphane Burchkalter, het hoofd van de Franse spelersbond.

Rabiot weigert zijn aflopende contract in Parijs te verlengen en hij mag daarom niet meer meetrainen met het eerste elftal. Volgens de Franse spelersbond UNFP is dat echter tegen de regels. Bij PSG zouden immers niet de vereiste faciliteiten aanwezig zijn voor profspelers om apart van het eerste elftal te trainen.



Burchkalter meldt in gesprek met Goal dat PSG geen uitzonderingspositie heeft gevraagd voor Rabiot. "Hij zou daarom automatisch terug moeten komen bij het eerste elftal, binnen 48 uur", aldus de Fransman. "Gebeurt dat niet, dan volgen er sancties. Want vanuit een juridisch oogpunt heeft PSG niet het recht om Adrien Rabiot met de reserves te laten trainen, net als eerder het geval was met Hatem Ben Arfa."



Wat voor straf PSG mogelijk boven het hoofd hangt, wil Burchkalter niet zeggen. "Ik wil niet op de zaken vooruitlopen, maar we houden de situatie goed in de gaten. De club probeert tijd te winnen en wij willen niet dat ze daarin slagen, vooral omdat het einde van de transferperiode in zicht is." Rabiot werd de voorbije weken nadrukkelijk gelinkt aan een overstap naar Barcelona.



Adrien Rabiot maakte begin december in de Champions League-wedstrijd tegen Rode Ster Belgrado zijn laatste speelminuten in de hoofdmacht van PSG. De 23-jarige middenvelder stroomde in 2012 door vanuit de jeugd naar het eerste team.