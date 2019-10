Franse minister mijdt wedstrijd tegen Turkije; Altintop keurt actie Turken af

De EK-kwalificatiewedstrijd tussen Frankrijk en Turkije staat maandagavond onder hoogspanning.

De Franse minister Jean-Yves Le Drian laat het duel in het Stade de France naar verluidt aan zich voorbij gaan vanwege de politieke en militaire onrust in het Midden-Oosten, terwijl in Frankrijk ook de vrees bestaat dat het Franse volkslied niet gerespecteerd zal worden door de aanwezige Turkse supporters.

Le Drian is de Franse minister van Buitenlandse Zaken en zou aanvankelijk bij de wedstrijd aanwezig zijn. Diverse Franse media verzekeren nu echter dat de politicus daarvan afziet, vanwege de invasie van het Turkse leger in Noord-Syrië. Le Drian keurt de actie van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan om de Koerdische militie YPG in Noord-Syrië met geweld te verdrijven ten zeerste af en zal het duel tussen Frankrijk en Turkije als politiek statement laten schieten.

De wedstrijd tussen Turkije en Frankrijk heeft echter niet alleen een politiek karakter vanwege de Turkse invasie in Noord-Syrië. De nationale elftallen van beide landen stonden afgelopen juni in Konya (2-0 zege voor Turkije) al tegenover elkaar en toen lieten de supporters van Turkije zich van hun slechtste kant zien, door tijdens het volkslied van Frankrijk hard te fluiten.

Het uitfluiten van het Franse volkslied wordt nu, enkele maanden later, nog altijd afgekeurd door Hamit Altintop, oud-speler van onder meer en en voormalig international van Turkije. "Het uitfluiten van het Franse volkslied was onacceptabel. Alle volksliederen moeten gerespecteerd worden. Er is over gesproken in Turkije en het moge duidelijk zijn, dat het een fout was van ons. Buiten dat verliep de wedstrijd probleemloos en ik verwacht vanavond ook geen problemen", vertelt Altintop aan L'Équipe.

Altintop hoopt dat de wedstrijd tussen Frankrijk en Turkije niet zal ontaarden in een politiek gevecht. "Als voetballer heb ik altijd geleefd met de gedachte dat we vooral sporters zijn. Voetballers zijn alleen geïnteresseerd in voetbal: ze trainen, denken aan voetbal, gaan naar bed en denken weer aan voetbal. Ik zou zeggen dat op 25-jarige leeftijd niet veel voetballers geïnteresseerd zijn in politiek", stelt de oud-middenvelder, die het militair saluut dat de nationale ploeg van Turkije afgelopen zaterdag bracht tegen Albanië (1-0 zege) 'een spontane actie' noemt. "Het was niet gepland. Ik denk niet dat de voetballers iets te maken hebben met politiek. Hetzelfde zou moeten gelden voor alle andere mensen in het stadion."