Franse media lovend: "Heb je ooit een muur van 1,78 meter gezien?"

Ajax rekende woensdagavond in Noord-Frankrijk af met Lille OSC.

De Amsterdammers wonnen het groepsduel in de dankzij doelpunten van Hakim Ziyech en Quincy Promes. In de Franse media klinken weinig positieve geluiden over les Dogues, voor wie het Europese avontuur er al zeker opzit, terwijl er een stuk beter vanaf komt.

"Ajax had slechts anderhalve minuut nodig om tot scoren te komen. Alles leek een beetje te snel te gaan voor ", schrijft L'Équipe. De Franse sportkrant haalt het optreden van Jonathan Bamba aan, die een levensgrote kans liet liggen.

"Vorig seizoen maakte hij bijna nog de meeste doelpunten bij Lille, maar deze versie van Jonathan Bamba heeft het een stuk moeilijker. Hij heeft pas een keer gescoord dit seizoen en zijn misser tegen Ajax zal het vertrouwen waarschijnlijk niet herstellen."

"Er gebeurde zeker geen wonder in het Stade Pierre-Mauroy", voegt Voix du Nord toe. "Lille kreeg direct een koude douche en had geen tijd om te twijfelen. Al binnen twee minuten stond Ajax op voorsprong, doordat Hakim Ziyech met zijn linkervoet raak schoot."

"Ajax was onmiddellijk gevaarlijk in een zone waar Lille het later vaker moeilijk zou hebben. Via Sergiño Dest en Dusan Tadic werd Ziyech uitstekend in stelling gebracht."

"Lille werd uiteindelijk gestraft voor het missen van kansen. In de Champions League is dat nu eenmaal niet goed genoeg. Je moet sterk, efficiënt en rigoureus zijn", zo luidt de conclusie. France Football deelt met een 8 het hoogste cijfer uit aan Ziyech, maar licht tegelijkertijd Quincy Promes uit.

De aanvaller wordt beoordeeld met een 7. "Hij is op schot en maakte zijn vierde doelpunt in de Champions League. Het zou een belediging zijn om zijn prestatie terug te brengen tot het doelpunt. Hij maakte het leven van zijn directe tegenstander zuur met zijn dribbels."

"Als er iemand is bij wie alles lukt wat hij onderneemt, is het hij. Technisch is hij zo rustig en het doelpunt liet zijn klasse zien. Met Tadic en Promes ook in de voorste linie, zal Ajax de defensies in Europa weer laten beven", voegt het tijdschrift toe over Ziyech.

Lees beneden verder

"Voor wie dacht dat het Europese avontuur van vorig jaar het resultaat was van een combinatie van factoren die niet meer kon worden herhaald, zeker na het vertrek van onder anderen Frenkie de Jong: hier is het bewijs van de kwaliteit van dit team, en vooral van zijn coach. Ajax behoort simpelweg tot de beste formaties in Europa."

"Heb je ooit een muur van 1,78 meter gezien? Wij wel, hier in Lille", schrijft So Foot op lovende wijze over Lisandro Martínez. Het medium bestempelt Ziyech echter als absolute uitblinker, evenals Maxi Foot (met een 8) en We Sport (met een 9).

"De aanvallende middenvelder schoot zijn team op voorsprong en was met afstand de beste van het veld in technisch opzicht", schrijft het eerstgenoemde medium. "De echte kaviaar was zijn assist bij het tweede doelpunt van Ajax."