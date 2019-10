Franse media loven Memphis Depay na 'wereldwedstrijd' tegen RB Leipzig

Na zeven wedstrijden in alle competities zonder zege stapte Olympique Lyon woensdag in de Champions League eindelijk weer als winnaar van het veld.

Het team van Sylvinho zegevierde op bezoek bij met 0-2, mede dankzij een openingsdoelpunt van Memphis Depay. Lyon staat met vier punten uit twee duels voorlopig tweede in Groep G van de .

De media in Frankrijk zijn daags na het duel op Duitse bodem zeer positief over het optreden van de Nederlander. France Football deelt Marcelo, Youssouf Koné en Houssem Aouar een acht uit en beloont Depay met een zeven voor zijn inspanningen in de Red Bull Arena Leipzig.

Bij UltimoDiez heeft alleen Martin Terrier, de man van de 0-2, een hogere beoordeling dan de Oranje-international: acht om zeven. "Op een dodelijke plaats maakte de defensie van RB Leipzig een lelijke fout en lag de weg voor Depay open", verwijst men naar de manier waarop de openingstreffer van Depay tot stand kwam.

'Memphis Depay, Mister Europe van ', zo stelt L'Équipe. De fameuze sportkrant van Frankrijk deelt een acht uit aan Lucas Tousart, Anthony Lopes én Depay. "Dit was de beste versie van de Nederlander."

"Hij was genereus in zijn pogingen en helder van geest oog in oog met de doelman. Zijn begin aan de wedstrijd was niet goed, maar dat duurde slechts tien minuten. Na zijn treffer in de elfde minuut speelde hij een wereldwedstrijd. Al kwam hij in de tweede helft minder in het verhaal voor."

"We hunkerden naar deze zege. De teamspirit heeft ons dit opgeleverd. Uit tegen RB Leipzig spelen is lastig. Ze hebben veel creatieve spelers, maar we hielden het compact en scoorden gelukkig vroeg", vertelde Depay zelf na afloop.

"We zijn nog een erg nieuw team, met ook een nieuwe staf en een nieuwe coach. Op deze zege moeten we voortborduren. Ik ben erg trots op de jongens." Sylvinho wilde het liever over de teamprestatie hebben. "Dit was niet alleen de wedstrijd of de overwinning van Depay", benadrukte de Braziliaanse trainer.

"Ik heb niet specifiek op één speler gelet. Ik heb veertien exceptionele spelers op het veld gezien. En ik heb ook vier spelers op de bank gezien die weliswaar niet speelden maar net zo enthousiast over de doelpunten en de overwinning waren als de rest die wél speelde."