Franse media eisen meer van Depay en kiezen massaal andere uitblinker

Olympique Lyon begon het nieuwe Champions League-seizoen dinsdagavond met een gelijkspel tegen Zenit Sint-Petersburg (1-1).

Memphis Depay bezorgde de Franse club in de tweede helft een punt door een strafschop te benutten, maar Franse media wijzen na afloop vrijwel unaniem een andere speler van les Gones aan als man van de wedstrijd.

Jeff Reine-Adélaïde krijgt namelijk bij de spelersrapporten van France Football, Maxifoot, Onze Mondial en RMC Sport de hoogste waardering van alle Lyon-spelers. De ex-speler van , die afgelopen zomer door Lyon voor ongeveer 25 miljoen werd opgepikt bij competitiegenoot Angers SCO, heerste op het middenveld.

"Hij was met afstand de beste speler van Lyon. Hij begon als nummer acht, maar was soms als nummer tien te aanschouwen. Met zijn elegante dribbels van achteruit deed hij zijn tegenstander regelmatig pijn. Hij nam zijn verantwoordelijkheid en stond aan de basis van de mooiste aanvallen", schrijft France Football lovend over Reine-Adélaïde.

De 21-jarige middenvelder krijgt van het immer kritische magazine een zes en is daarmee de hoogst beoordeelde speler van een teleurstellend Lyon. Depay krijgt, zonder verdere onderbouwing, een onvoldoende uitgedeeld: een vijf. Ook Maxifoot noemt Reine-Adélaïde 'overduidelijk de beste speler van Lyon' en deelt een zeven uit aan de Frans jeugdinternational. "Het was zijn eerste wedstrijd in de , maar hij speelde met karakter", schrijft de scribent.

"Zijn vermogen om de lijnen te doorbreken, zorgde voortdurend voor problemen bij de Russen. Hij maakte indruk aan de bal en liet na om zichzelf na een uur voetballen te belonen met een doelpunt." Depay krijgt een 5,5 van de website. "Het was een wedstrijd met twee gezichten voor de Nederlander. Hij kende een zwakke eerste helft, maar speelde na rust met spirit. Depay speelde met energie, maar het was te weinig."



"Lyon mag zich gelukkig prijzen met hem. Hij stond onder hevige druk, aangezien het pas zijn eerste wedstrijd in de Champions League was", schrijft Onze Mondial over Reine-Adélaïde. Het tijdschrift beloont de uitblinker met een 6,5. Depay moet genoegen nemen met een nipte voldoende: een zes. "Soms oogde hij traag, maar doordat hij de strafschop die hij zelf verdiende benutte, kon Lyon wel remiseren. Hij moet echter beter, veel beter."

Tot slot steekt ook RMC Sport de loftrompet over Reine-Adélaïde, die een zeven krijgt van het medium. De beoordelaar deelt een zes uit aan Depay, die alweer zijn zesde doelpunt dit seizoen maakte. "Hij was eigenlijk het enige offensieve gevaar aan de kant van Lyon. Ofschoon zijn spel frustrerend kan zijn voor zijn teamgenoten, was het wel Depay die Lyon tot leven bracht", concludeert men.