Franse krant onthult megasalaris van Kylian Mbappé bij Paris Saint-Germain

Kylian Mbappé is ondanks zijn jonge leeftijd al een van de absolute grootverdieners in de selectie van Paris Saint-Germain.

Le Journal du Dimanche meldt dit zondag in een voorpublicatie van een biografie over de Franse aanvaller. Mbappé kwam in de zomer van 2017 over van toenmalig kampioen en ging er in salaris liefst 1400 procent op vooruit in de Franse hoofdstad.

Mbappé kreeg vorig seizoen ruim twintig miljoen euro bijgeschreven op zijn bankrekening. Hij ontving daarnaast enkele bonussen, oplopend tot bijna 1,5 miljoen euro. De Franse krant meldt verder dat Mbappé volgend seizoen naar een maandsalaris van liefst 1,6 miljoen euro gaat. De pas twintigjarige international van Frankrijk behoort daarmee tot de rijkste voetballers op aarde en kan zich in dat opzicht meten met Lionel Messi en Cristiano Ronaldo.



Uit recent onderzoek blijkt dat Mbappé een waarde van 71 miljoen euro vertegenwoordigt. De verwachting is dat dit bedrag explosief stijgt in de komende jaren. De beleidsbepalers van Paris Saint-Germain weten dat de aanvaller van grote waarde is in commercieel opzicht en willen dan ook dat hij het voortouw neemt bij commerciële activiteiten en zich voorbeeldig opstelt in interviews.



Mbappé liet AS Monaco achter met een kampioenschap en stond ook in zijn debuutjaar bij met de landstitel in zijn handen. Slechts twee maanden later mocht hij zichzelf wereldkampioen noemen. Hij scoorde in de finale tegen Kroatië en staat nog geen twee jaar na zijn debuut op twaalf doelpunten in dertig optredens voor les Bleus .