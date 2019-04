Franse Connectie: Waarom Denayer net zo belangrijk is voor Lyon als Fekir en Memphis

Minder dan een jaar na zijn komst naar de Ligue 1 is de Belgisch international welhaast niet meer weg te denken bij Olympique Lyon.

Als je in een team zit met spelers als Memphis Depay en Nabil Fekir, is het niet makkelijk om als verdediger de uitblinker van de ploeg te zijn, maar er zijn goede argumenten aan te voeren waarom Jason Denayer de meest consistente speler is. De 23-jarige Belg doet het achterin beter dan wie dan ook sinds Cris zeven jaar geleden zijn schoenen aan de Franse wilgen hing.

Toen Denayer op 21 augustus overstapte van naar Lyon, werd er weinig reuring gegeven aan zijn komst. De fans waren sceptisch of een speler die nooit in de hoofdmacht van City speelde wel in staat kon worden geacht om Lyon te versterken. Bovendien baalden ze dat de club naast de komst van Ruben Dias greep.

Het klopt dat Denayer het als huurling aardig deed bij Celtic, en Sunderland, maar het was van meet af aan dat dit de laatste kans voor hem ging zijn om te kunnen slagen op topniveau. Simpel gezegd: zijn verblijf bij Lyon gaat hem maken of breken als topspeler en dat wist de Belg maar al te goed toen hij zijn krabbel zette.

Naar verluidt legde de Franse topclub tien miljoen euro voor hem neer, wat door bonussen nog iets op kan lopen. Zo tegen het einde van zijn debuutseizoen kunnen we stellen dat hij op dit moment een stuk meer waard is dan die som.

"Hij heeft alle karaktereigenschappen die we nodig hebben. Hij kan elke rol in de defensie bekleden, heeft spelintelligentie, een goed gevoel voor positionering, hij is snel en heeft duelkracht", somt Florian Mauric als hoofdscout van Lyon op. De club volgde hem al drie jaar en ziet haar geduld nu goed beloond.

Hoogtepunten zijn er al volop geweest met de 2-1 zege op de aanstaande kampioen Paris Saint-Germain, waarin Denayer een bal op geweldige wijze van de lijn haalde. Ook liet hij in de tegen zijn oude werkgever Manchester City zien te zijn gegroeid. Vervolgens zette de ploeg in eigen huis nog een knappe 0-0 neer tegen , waarin de Belg een hoofdrol had.

Als de club aan de Rhone volgend seizoen echter ook op het allerhoogste Europese niveau actief wil zijn, heeft het Denayer op zijn best nodig in de laatste weken van het seizoen. De club staat er goed voor, maar en azen nadrukkelijk op de derde plek van Lyon.

De jonge verdediger gedijt echter goed onder druk en dat was een van de redenen waarom hij voor deze club opteerde. "De Franse competitie is goed zichtbaar in de media", legde Denayer uit. "Het is een groot voordeel voor mij om in grote wedstrijden te kunnen spelen. Ik speel nu op een hoger niveau dan voorheen."

Zonder taalbarrière heeft Denayer snel kunnen wennen in Frankrijk en trainer Bruno Genesio is blij met zijn goede start. In februari sprak de coach het volgende. "Hij zei dat het voor hem is alsof hij hier al heel lang rondloopt en wij ervaren hetzelfde. Jason heeft onze verwachtingen overtroffen en wordt steeds belangrijker voor de ploeg."

Denayer beleeft ontegenzeglijk het beste seizoen van zijn carrière en hij doet zijn best om bescheiden te blijven nu hij wordt overladen met complimenten in Frankrijk. Toen hij na het eerste achtste finaleduel met Barcelona werd gekozen als man van de wedstrijd, weigerde hij ook om de credits op te eisen.

"Dat was een teamperformance. Iedereen heeft zijn taken goed uitgevoerd", meldde hij aan de UEFA. "Het klopt dat ik me goed voelde in deze wedstrijd, maar dat geldt voor iedereen", aldus Denayer, in zijn kenmerkende down-to-earth-stijl.

Toch valt het niet te ontkennen dat hij waarschijnlijk de aandacht heeft getrokken van enkele grotere Europese clubs, die deze zomer wellicht toe willen slaan. Denayer zou eventuele aanbiedingen echter niet accepteren, stelt hij. "Voor mij gaat het erg goed de laatste maanden. Ik wil me vanuit hier terugknokken in de nationale ploeg. Ik heb vastigheid nodig. Voor mij staat het vast dat ik komend seizoen bij Lyon blijf en ik denk ook niet dat de club me kwijt wil."

Met een naar transfers lonkende Memphis en Fekir lijkt Lyon een drukke zomer tegemoet te gaan, maar met Denayer in het hart van de defensie staat er voor volgend seizoen alvast een fundament om de nieuwe ploeg omheen te bouwen.