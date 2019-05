Franse Connectie: Waarom Chelsea, Spurs en Bayern jagen op de trefzekere rechtsback Youcef Atal

De 22-jarige Algerijns international laat een serie indrukwekkende optredens voor Nice zien, waar hij ook op het veld wordt geposteerd.

Nice maakt nog altijd kans op plaatsing voor de en dat heeft de club voor een groot deel te danken aan Youcef Atal. Afgelopen weekend vroeg trainer Patrick Vieira hem om als linksbuiten te spelen tegen en hij leverde. De meeste rechtsback zouden niet thuisgeven na zo'n positieswitch, maar de Algerijn draaide er zijn hand niet voor om.

Na negen minuten scoorde hij de openingsgoal met een heerlijke volley. Hij nam een crosspass van Adrien Tameze in een keer op de slof en leverde een schot waar elke spits trots op zou zijn geweest en daar bleef het niet eens bij. In de tweede helft trof hij nogmaals doel en nu op compleet andere wijze. Atal vertrouwde op zijn instinct en bekroonde een solo langs diverse verbijsterde verdedigers.

Nog eens vijf minuten later completeerde hij zijn hattrick met een simpele intikker. Hij had zich uitstekend gepositioneerd en bleef koel toen hij een uitzonderlijke prestatie kon evenaren.. Hij maakte eerste drieklapper van een Algerijn sinds 1985. Nice won het duel met 3-0 en de veelzijdige rechtsback is nu met zes goals medetopscorer van het team.

"Ik heb nog nooit zo'n goed gevoel gehad", sprak Atal na afloop. "Elke keer dat je scoort, krijg je meer verlangen naar weer een volgende treffer. Bij de tweede wil ik mijn actie dan ook afmaken tot het einde. Ik deed alles voor die goal en gelukkig kwam het zover", aldus de Algerijn, die zichzelf ook verbaasde met zijn optreden.

Toch is niet iedereen verrast door zijn spel. Direct na zijn show bleek dat er scouts van , Tottenham, en hebben meegekeken en zij zullen ongetwijfeld lovende rapporten uitbrengen. Zodoende kan Nice al na een seizoen flinke winst op hem maken, want hij werd afgelopen zomer voor slechts drie miljoen euro gekocht van het Belgische Kortrijk. Nu wordt er gesproken over het tienvoudige van dat bedrag.

Atal was ook voor de wedstrijd tegen Guingamp een van de revelaties van dit seizoen en hij is genomineerd voor de Marc Vivien Foe Prijs, die na elk seizoen wordt uitgereikt aan de beste Afrikaanse speler van de . Met Nicolas Pépé en Ismaila Sarr als concurrenten is de kans dat hij wint niet groot, maar het is wel een fraaie erkenning voor zijn superseizoen.

Ook scout Serge Recondier verdient hier een complimentje. Hij bezocht vorig jaar een wedstrijd van Atal, maar kwam eigenlijk kijken voor Mouscron-spits Taiwo Awoniyi. Hij was echter meer onder de indruk van de onvermoeibare rechtsback, die maar bleef rennen ook een mannetje kan passeren, waardoor hij vermoedelijk ook goed uit de voeten kan in een team met drie centrumverdedigers.

"Youcef speelt alsof hij voetbal ademt", complimenteerde Nice-aanvoerder Dante zijn nieuwe teamgenoot in september. "Al op de eerste training zag ik dat hij iets speciaals heeft, dat hij geboren is om te voetballen." Trainer Vieira trok iets aan de handrem door te stellen dat Atal tactisch en defensief gezien nog wel wat bijleren, maar ook hij is onder de indruk van de rappe progressie van zijn groeibriljant.

Als voormalig topvoetballer weet Vieira als geen ander wat er wordt gevraagd op het allerhoogste niveau en wat hem betreft, hoort Atal daar thuis. "Hij wordt snel beter omdat hij enorm hard werkt. Zijn goals tonen aan dat hij de juiste agressie heeft. Hij heeft de juiste motitvatie en ziet zijn inspanningen nu uitbetaald."

Nice blinkt als team vooral verdedigend uit en heeft in tegenstelling tot , de andere club met een topverdediging, geen beschikking over diverse steraanvallers. Toch wanhoopt Vieira niet, want hij heeft Atal, die de hele flanken bestrijkt en soms dus zelfs als vleugelaanvaller wordt opgesteld.

"Hij is fantastisch", loofde Guingamp-trainer Jocelyn Gourvennec afgelopen weekend. Hij had graag gezien dat de Algerijnse wervelstorm een shirt van zijn ploeg aan had gehad, maar daarvoor is het nu te laat. "Hij speelde met veel vertrouwen na die eerste goal en we konden hem niet afstoppen. Het lukte gewoon niet", berustte de oefenmeester in zijn verlies.

Nu Atal ook verdedigend steeds sterker wordt, lijkt het vast te staan dat hij de top gaat halen en de enige vraag is op welke positie. Hij is een uitstekende back, maar als je dankzij een schorsing van een teamgenoot ineens linksbuiten komt te staan en een hattrick scoort... Dan lijken de opties grenzenloos.

"Zelf sta ik het liefst rechtsback", is Atal echter duidelijk. Dus dan is de vraag in welke competitie hij zijn vervolgstap zet. Wordt het de Premier League, LaLiga of de ? Nice hoopt van niet. De club wil hem graag behouden en technisch directeur Gilles Grimaldi zei vorige maand nog dat hij niet te koop is. Inmiddels lijkt dat echter steeds lastiger vol te houden nu steeds meer Europese topclubs interesse krijgen in deze rijzende ster uit Algerije...