Franse Connectie: Super Mario is terug! Balotelli vertoont 'Zlatan-achtige' trekjes bij Marseille

De spits heeft het naar zijn zin aan de zuidkust, waar zijn haantjesgedrag en bijzondere houding wordt geaccepteerd.

Super Mario is terug!

Na een teleurstellend begin van het seizoen bij Nice heeft Mario Balotelli geen tijd verspild om zichzelf neer te zetten als publiekslieveling bij Marseille. Hij heeft eigenhandig een einde gemaakt aan de offensieve problemen en heeft de club terug in de race gebracht om de plekken voor de Champions League.

De 28-jarige spits stapte in januari transfervrij over en hij heeft een contract tot het einde van het seizoen. Zelf zal hij het ook als een nieuwe kans ervaren en dat doet hem zichtbaar goed. In slechts 323 minuten heeft hij al vier goals gescoord, waarmee hij alleen clubtopscorer Florian Thauvin nog voor moet laten.

Nu vragen de fans van Marseille zich af wat er gebeurd zou zijn als hij zich in de zomer al bij l'OM had aangesloten, zoals de club hoopte. Dat het toen niet tot een deal kwam, wordt hem door een deel van de supporters nagedragen, maar hij heeft het Velodrome snel voor zich gewonnen nu hij zo veel scoort. Zelfs zijn zelfverzekerde, soms zelfs opschepperige houding wordt meer bewonderd dan gehaat.

"Hij moet zich geliefd voelen", sprak trainer Rudi Garcia vorige maand en er is geen twijfel over mogelijk dat dit het geval is in Marseille, waar supporters gepassioneerder zijn dan waar dan ook in Frankrijk. Het is precies de atmosfeer waarin Balotelli het beste gedijt.

"Toen ik in de vorige jaren met Nice op bezoek kwam in Marseille, hield ik al van de fans hier", meldde hij RMC. "Ik hoop dat mijn relatie met hen nu nog sterker gaat worden met de tijd. Het is een mooi huwelijk."

Toen hij halverwege februari bij een 2-0 stand tegen Amiens werd gewisseld, kreeg hij een staande ovatie van 50.000 mensen die zijn naam scandeerden op de melodie van 'Fratelli d'Italia'. Dat liedje werd vroeger gebruikt om Fabrizio Ravanelli, een clubheld, toe te zingen.

En het haantjesgedrag van showman Balotelli heeft die bewondering alleen maar aangewakkerd. Afgelopen zondag scoorde hij met een acrobatische volley tegen Saint-Etienne en ging daarna viraal door zijn feestje met zijn teamgenoten live uit te zenden op Instagram.

Na de wedstrijd gaf de rivaliserende coach Jean-Louis Gasset hem de credits voor de overwinning. "Balotelli zorgde er met zijn fysieke kracht voor dat wij de openingsgoal weggaven. Hij zet druk en is een lichtend voorbeeld voor zijn ploeggenoten. Hij doet me aan Zlatan Ibrahimovic denken en hij scoorde ook in de stijl van Ibrahimovic. Hij heeft het vertrouwen teruggebracht bij de fans en het team. Door hem is het niveau gestegen."

De Marseille-versie van Balotelli levert hem bewondering vanuit het hele land op, terwijl zijn houding precies past bij het freewheelende exhibitionisme waar de club van de zuidkust prat op gaat. Hij heeft de persoonlijkheid waar fans dol op zijn en zorgt ervoor dat mensen zich afvragen wat er nu weer gaat gebeuren.

Vikash Dhorasso, een voormalig PSG-speler en lid van de Franse WK-selectie in 2006, is een onverwachte fan van de Italiaan. "Hij scoot niet alleen goals. HIj heeft tien keer meer volgers dan er mensen zijn in Marseille. Hij maakt lol op het veld. Dat is Balotelli. Hij brengt iets extra's en ik houd ervan. Ik volg Marseille vanwege hem", bekent hij in gesprek met L'Equipe.

Het is nauwelijks toevallig dat Marseille's omstandigheden zijn verbeterd sinds hij er is, al verdient ook trainer Rudi Garcia credtis omdat hij het aandurfde om de opstelling om te gooien naar 4-4-2. Na een moeizame periode hebben ze nu nog maar een achterstand van vijf punten op de nummer drie Olympique Lyon.

Zondag wacht een thuiswedstrijd tegen Nice om de druk er vol op te houden. Die wedstrijd geeft Balotelli de kans om zijn oude teamgenoten en oud-trainer Patrick Vieira weer eens te zien. Bij die club kwam hij in de eerste seizoenhelft tot nul doelpunten en de relatie was dramatisch te noemen. Nu staat er een heel andere speler: een krachtige doelpuntenmachine die, helaas voor Nice, iets te bewijzen heeft...