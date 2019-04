Franse Connectie: Rai, Ronaldinho, Neymar en PSG's voorliefde voor Brazilianen

Neymar is een van de grote sterren van PSG en 32 landgenoten gingen hem voor. De Parijzenaars hebben een lange en succesvolle historie met Brazilianen

In een stad vol kunst, mooie gebouwen en haute culture is het niet verbazend dat de grootste voetbalclub van Parijs een voorliefde heeft ontwikkeld voor flamboyante voetballers. Misschien wel daarom dat Brazilianen er zo goed kunnen aarden. Door de jaren heen zijn er liefst 33 topspelers uit dat land afgereisd naar het Parc-des-Princes en als trainer Thomas Tüchel zijn sterkste opstelling gebruikt, staan er momenteel meer Brazilianen in dan Fransen.

Zaterdag speelt men de bekerfinale tegen en Neymar hoopt dan uit te groeien tot de grote ster van de avond. De duurste voetballer ooit, gekocht voor 222 miljoen euro, is hersteld van zijn voetblessure en hij is fit genoeg om te starten. De 27-jarige oud-speler van voldoet precies aan het profiel wat de Parijse fans graag zien. Hij speelt spectuculair, zit vol zelfvertrouwen en heeft voetbal tot kunst verheven.

Het publiek verlangt artistieke hoogstandjes en Neymar levert ongetwijfeld, al is het nog de vraag of hij echt voluit kan gaan of dat hij te vroeg terug op het veld is omdat hij per se iets terug wil doen voor de club die zoveel vertrouwen in hem toont. Mogelijk staan er met Thiago Silva, Marquinhos en Dani Alves nog drie landgenoten in de basis, maar ook zij kampen met diverse pijntjes aan het einde van een lang seizoen.

Zo'n enclave van Zuid-Amerikanen is niets nieuws in de Franse hoofdstad. maakte in jaren '90 al naam met spelers als Geraldao, Ricardo Gomes en Veldo. Zij stapten allen in 1991 over vanuit Portugal en voor hen was Joel Camargo in 1971 de eerste Braziliaan die zich aan de Parijzenaars verbond.

Een nieuw tijdperk begon echter in 1993, toen wereldster Rai overstapte van São Paulo. Zijn komst betekende de start van een mooi huwelijk tussen PSG en het land van de samba. De middenvelder werd een icoon tijdens zijn vijfjarig verblijf in Frankrijk. Als speler van de Franse kampioen won hij de WK-titel met Brazilië en in 2001 kwam er nog zo'n superster naar het Parc-des-Princes: Ronaldinho.

Ronnie werd door iedereen gezien als 'next big thing' toen hij vanuit overstapte naar Europa. Zijn entertainende manier van voetballen was een lust voor het oog en de PSG-fans konden geen genoeg van hem krijgen, al was zijn extravagante leefstijl een doorn in het oog van toenmalig trainer Luis Fernandez. "Ik heb geen probleem met hem. Ronaldinho heeft een probleem met zichzelf. Hij leeft niet als een prof."

Daardoor kwam hij nooit tot volle ontbranding in Parijs, maar met zijn onnavolgbare dribbels deed hij toch genoeg om een transfer naar Barcelona te verdienen, waar hij wel compleet tot zijn recht kwam en de Ballon d'Or van 2005 won. Ook werld hij tweemaal speler van het jaar en groeide uit tot een van de beste spelers van de eeuw.

Na zijn vertrek bij PSG leek het even over met de Brazilianen, maar zodra de club in 2011 werd overgenomen door Qatarese eigenaren, was men weer in staat om de grootste talenten uit Brazilië weg te kapen.

In dat opzicht is Maxwell een sleutelfiguur. Hij was een goede vriend van Zlatan Ibrahimovic, die hij nog kende van hun gezamenlijke tijd bij . Ook was hij een linksback van de buitencategorie en bovenal bezat hij het vermogen om landgenoten zich thuis de laten voelen in de kleedkamer.

Thiago Silva volgde zijn voorbeeld in 2012, toen hij overstapte van . Met zijn ervaring is hij een rustpunt binnen de ploeg en het ziet er naar uit dat hij lid wordt van een clubje met slechts zes spelers die meer dan 300 wedstrijden hebben gespeeld voor de club. Marquinhos kan dat aantal ook nog halen nu hij vrijwel alle wedstrijden speelt als centrale verdediger of als defensieve middenvelder.

Toch is het Neymar die de meeste aandacht trekt. In slechts 54 wedstrijden scoorde hij al 48 goals voor de Parijzenaars en hij hoopt - nee, verwacht - dit aantal zaterdag te verhogen in de bekerfinale. Hij heeft de afgelopen maanden hemel en aarde bewogen om op tijd fit te zijn en nu wil hij PSG aan een trofee helpen, die in heel Brazilië gevierd zal worden.