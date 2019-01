Franse Connectie: Rafael Leao, de 'Portugese Mbappé' klaar om te schitteren bij Lille

De negentienjarige oud-speler van Sporting Portugal toont zich met vier goals uit zijn laatste vier duels één van de grootste talenten in Frankrijk.

Zijn goede vorm begon al iets voor het nieuwe jaar, maar het goede voornemen van Rafael Leao om te knallen in 2019 pakt vooralsnog geweldig uit.

De negentienjarige aanvaller arriveerde afgelopen zomer transfervrij bij Lille nadat hij zijn contract liet ontbinden bij Sporting Portugal. Die club werd in het eigen trainingscomplex aangevallen door circa vijftig hooligans en Leao voelde zich er niet langer op zijn plek.

In de Ligue 1 ging hij voor een nieuwe start en dat begon ondanks de hoge verwachtingen stroef. De jongeling werd geremd door blessures en kan pas nu laten zien waarom iedereen zo blij was dat hij zijn toekomst heeft verbonden aan de club uit noord-Frankrijk.

In de laatste vier wedstrijden scoorde hij vier goals en dat brengt zijn totaal op vijf, in slechts 515 minuten. Achter de ongenaakbare Nicolas Pepe en Jonathan Bamba pakt hij zijn kansen en nu laatstgenoemde uit vorm raakt komen er meer en meer mogelijkheden voor de jonge Portugees.

"Ik ben er klaar voor", beloofde hij begin januari aan Record en het lijkt erop dat hij dat zeker is. De zoon van Angolese ouders is al zijn hele leven bezig met voetbal en wil nu oogsten voor al het harde werk wat hij al heeft geleverd.

"Ik leerde hem kennen toen hij veertien was en maar weinig mensen snapten zijn manier van speler", memoreert Tiago Fernandes. De huidige coach van Chaves was toen Leao's mentor en hij sprak met France Football. "Hij deed dingen met een bal die niemand anders kon, maar hij stond steeds op de verkeerde plaats."

Fernandes noemt hem echter de beste speler in de jeugdopleiding van Sporting ooit, zelfs nog voor Cristiano Ronaldo. Op zijn achttiende maakte Leao zijn profdebuut voor de Portugezen en hij maakte direct indruk door doelman Iker Casillas een panna te geven en te scoren tegen Porto.

"Hij is de Portugese Mbappé", verklaarde Lille-voorzitter Gerard Lopez aan RMC, dolblij als hij was dat Leao voor zijn club tekende en niet voor Borussia Dortmund of Benfica.

Lopez haalde hem gratis binnen en won het justitiële gevecht met Sporting, wat in de rechtbank alsnog 45 miljoen euro claimde te moeten krijgen voor zijn transfer. De Portugezen kregen het geld uiteindelijk niet omdat de rechter vond dat Leao onder het contract uit kon vanwege de onveilige situatie bij zijn club.

De speler hield het hoofd koel en probeert zo goed mogelijk te spelen, al moet hij van de vergelijking met de jonge Fransman niet veel hebben. "Mbappé is Mbappé. Hij is geweldig en op zijn twintigste al een bewezen wereldster. Ik ben Rafel Leao en ik moet hard aan mezelf werken en alles nog laten zien. Bij Lille wil ik dat voor elkaar krijgen", sprak hij in december.

Toch zijn er wel degelijk vergelijkingen met de ster van PSG te maken. Net als Mbappé heeft ook de vader van Leao een grote invloed op zijn carrière. De speler had zelf misschien niet durven breken met Sporting, maar zijn vader en zaakwaarnemer Antonio leidde hem naar Frankrijk.

"Hij wilde terugkomen, maar dat lieten ze niet toe", aldus Sousa Cintra, die nu als voorzitter van Sporting optreedt. "Zijn zaakwaarnemer is hier niet meer welkom. We waren al in onderhandeling met grote clubs en nu zit hij vast bij Lille, terwijl hij ook naar Real Madrid had kunnen gaan."

Antonio ziet Lille echter als de perfecte stap omdat die club vaker jong talent naar de top heeft gebracht, zoals Eden Hazard. En in de toekomst zullen ook Pepe en Bamba die stap ongetwijfeld maken.

Trainer Christophe Galtier weet dat de jonge Portugees een flinke reputatie heeft opgebouwd, maar wil graag benadrukken dat hij alleen speeltijd krijgt omdat hij het zelf afdwingt en niet omdat hij mogelijk heel veel geld waard kan worden omdat hij in de belangstelling staat van grotere clubs.

"Hij begon zijn geduld kwijt te raken en werd boos op trainingen omdat er steeds geen gelegenheid kwam om in te vallen tijdens wedstrijden", legt de trianer uit. Tegen Caen kreeg hij echter een basisplaats en Leao scoorde direct. "Hij is een speler waarvoor je je haren uit zou trekken, maar een paar minuten later brengt hij weer enorm veel hoop en een glimlach op je gezicht."

Met zijn huidige scoringsdrift heeft hij zich alvast opgeworpen als toekomstige nummer negen van Lille. Pepe wordt genoemd bij clubs als Arsenal en lijkt komende zomer te vertrekken bij de Franse ploeg, waar Leao zich uitstekend op zijn gemak voelt.

"Ik ben erg tevreden", gaf hij toe na weer een doelpunt tegen Amiens afgelopen weekend. "Scoren is belangrijk voor me. Het geeft me extra motivatie om te blijven werken en het beste uit mezelf te halen.

Zoals Galtier aangeeft, is Leao nog lang geen eindproduct, maar de coach kan niet wachten om meer van hem te zien. Hij hoopt dat de Portugees ook zijn defensieve taken op zich neemt en zijn positionering is ook nog te verbeteren, zoals Fernandes al grappend opmerkte.

Lees beneden verder

Toch is het ruwe materiaal duidelijk goed te noemen. Net zoals de andere aanvallers van Lille is hij snel, technisch en hij heeft het vermogen om ook op de vleugels te spelen. Het pluspunt van Leao is dat hij daarnaast veel beter kan koppen dan zijn concurrenten.

Voor een jonge speler toont hij enorm veel volwassenheid voor het doel, terwijl hij beter en beter begrijpt hoe het tactische plan in elkaar steekt. "Hij gaat vooruit en werkt hard", beaamt trainer Galtier. "De relatie met andere spelers wordt ook beter en hij is effectief. Volgens mij heeft hij zeven keer gespeeld en hij staat al op vijf doelpunten."

Een nieuwe Kylian Mbappé is hij weliswaar niet, maar Rafael Leao groeit de komende tijd ongetwijfeld uit tot een spits die Franse verdedigingen veel angst aanjaagt, mits hij trouw blijft aan zijn goede voornemens.